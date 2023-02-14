Войска РФ продолжают окапываться в Крыму 2 14.02.2023, 21:07

Роют траншеи вдоль дорог.

Оккупанты продолжают окапываться в Крыму. В последние несколько недель российские военные роют траншеи вдоль шоссе между Чаплынкой, расположенной на юге Херсонской области, и Армянском в Крыму.

Об этом сообщает аналитик Американского института предпринимательства Брэди Африк в Twitter.

Последние сообщения о новых укреплениях говорят о том, что российские войска готовятся к возможному наступлению украинских войск в регионе.

Russian forces in Ukraine are digging new trenches along the roads leading into Crimea.



In the past few weeks, they built these fortifications along the T2202 highway between Chaplynka (Kherson Oblast) and Armyansk (Crimea). pic.twitter.com/KPwe7maa6m — Brady Africk (@bradyafr) February 14, 2023

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