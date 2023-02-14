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Войска РФ продолжают окапываться в Крыму

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  • 14.02.2023, 21:07
Войска РФ продолжают окапываться в Крыму

Роют траншеи вдоль дорог.

Оккупанты продолжают окапываться в Крыму. В последние несколько недель российские военные роют траншеи вдоль шоссе между Чаплынкой, расположенной на юге Херсонской области, и Армянском в Крыму.

Об этом сообщает аналитик Американского института предпринимательства Брэди Африк в Twitter.

Последние сообщения о новых укреплениях говорят о том, что российские войска готовятся к возможному наступлению украинских войск в регионе.

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