Цены на импортные огурцы подскочили до 16 рублей 1 14.02.2023, 21:09

Теплокомбинаты и фермеры рассказали, есть ли у них на продажу овощи и за сколько.

В некоторых белорусских магазинах продают российские огурцы, цена за килограмм доходит до 16 рублей. Белорусский продукт тоже иногда встречаются, стоимость их ниже в два раза. МАРТ пояснил, что наших огурцов не хватает — выращивают их меньше, чем потребляют. «Зеркало» как частный предприниматель позвонило нескольким производителям и узнало, можно ли купить у них огурцы и за сколько. Не все теплицы готовы продать урожай — плодов выросло еще не очень много, но через неделю ситуация может поменяться.

Что с огурцами в столице и рядом

В прайс-листе Минского парниково-тепличного комбината одно из наименований — огурцы свежие среднеплодные первого сорта. В отделе продаж подтвердили, что огурцы у них действительно имеются, цена за килограмм — 5,55 рубля без НДС (здесь и ниже приведены закупочные цены, в рознице они будут дороже за счет торговой надбавки). Однако овощ они не могут продать всем желающим, а иногородним и подавно — в теплицах нет еще большого урожая, объемы плодов собирают небольшие.

— Звоните на следующей неделе. Но мы не возим [продукцию], вы приезжаете сами, — сообщила сотрудница.

На Минской овощной фабрике огурцы также есть, здесь они высшего сорта, цена за килограмм — 5,50 рубля без НДС. Для закупки надо заключить договор, но это не гарантирует, что овощ получится закупить.

— Отгрузки мы согласовываем, если вас пропустят, то сможете приехать и получить заказ. Но огурца у нас мало, возможно, продадим вам (но только по предоплате) 100−150 килограмм, максимум 200, с учетом того, что вы приедете издалека, но это только если выборки будут получше, — пояснили в отделе маркетинга предприятия.

В ассортименте агрокомбината «Ждановичи» из плодоовощной продукции есть лишь прошлогодние корнеплоды и изделия переработки, свежих тепличных овощей нет. На предприятии сказали, что огурцы они выращивают, но пока их нет, когда они появятся — неизвестно.

Как дела в регионах

В тепличном комбинате УП «Рудаково» в Витебской области сезон выращивания огурцов с помощью досветки лампами начался в декабре. Ближе к 20 января работники должны были снять первые плоды.

Предприятие выращивает огурцы сорта «Мева», стандартный овощ стоит 5,50 рубля (без НДС) за килограмм. На предприятии сообщили, что на этой неделе продать большую партию огурцов (около одной тонны) они не могут — еще не выросло столько огурцов, и посоветовали позвонить им в начале следующей неделе.

— Пока мы обеспечиваем огурцами торговую сеть в Витебской области. Нам совершенно не хватает огурца, — сказали в отделе маркетинга.

Сотрудница сообщила, что в ближайшее время предприятие может продать небольшое количество огурцов — до 150 килограмм. Но покупателю из другого региона забирать продукцию нужно самому, так как производитель доставляет овощ лишь по территории области.

В тепличном комбинате «Берестье» в Брестской области огурцы есть, но предприятия отгружает их только по своему региону.

— Пока мы даем продукцию на свои ларьки и возможно РайПО своей области, потому что мы свой город не можем пока обеспечить, — ответили по телефону комбината.

Сотрудница предприятия рассмеялась, когда услышала от нас предположение, что в брестском регионе, который считается «огуречным краем», уж точно должны быть огурцы, особенно у фермеров.

— Они есть летом, в сезон. Фермеры не выращивают огурцы в условиях тепличного производства, — сказала девушка.

В одном из фермерских хозяйств Столинского района информацию из «Берестья» подтвердили — у них нет таких теплиц, как в крупных хозяйствах, поэтому за огурцами к частникам надо обращаться не раньше конца апреля-начала мая.

В Могилевской области в УП «Тепличное» есть огурцы сортов «Атлет» и «Бьерн», цена за килограмм — 8,37 рубля с НДС. Но купить овощ на этом предприятии не получится.

— У нас объемов нет и не предвидится, чтобы иногородним продавать. Мы обеспечиваем свою фирменную розничную торговую сеть. Все остальные торговые предприятия из Гомельской области находятся в ожидании, — сказали в УП «Тепличное».

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