Общее число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 41 тысячу человек 1 14.02.2023, 21:54

Землетрясение произошло 6 февраля.

Число жертв землетрясения в Турции превысило 35 тыс. человек. Об этом сообщил президент страны Реджеп Эрдоган 14 февраля, пишет агентство Anadolu.

Погибли минимум 35 418 человек. Также, по словам Эрдогана, 13 208 раненых все еще находятся в больницах.

Согласно подсчету агентства Reuters из сообщений сирийских государственных СМИ и агентства ООН, в Сирии погибло минимум 5814 человек.

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