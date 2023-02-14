Более 400 единиц техники для ВСУ: в сети показали фото из немецкого порта 1 14.02.2023, 22:02

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Кроме Bradley, в Украину следует еще ряд других видов военной техники.

В немецком порту при разгрузке парома было замечено, что кроме Bradley, в Украину следует еще ряд других видов военной техники.

Об этом пишет Avia Pro в Twitter.

При разгрузке парома в немецком порту Бремергафен, кроме Bradley, были замечены еще и 90 Strykers.

Всего вся прибывшая в порт партия военной техники насчитывает 440 боевых машин разного класса, готовая к отправке в Украину. В частности:

свыше 50 Bradley;

90 Strykers;

14 машин Avenger с ЗРК;

кроме того, много грузовиков и бронированных автомобилей.

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