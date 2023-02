Ученые рассказали, что нужно делать, чтобы лучше учиться 14.02.2023, 22:41

Группа ученых из США провела исследование.

Группа ученых из США провела исследование, чтобы оценить, как продолжительность ночного сна в начале семестра влияет на средний балл студентов первого курса колледжа в конце семестра (GPA). Используя трекеры сна, они обнаружили, что студенты в среднем спят 6,5 часов в сутки, и при сокращении этой цифры успеваемость начинает снижаться. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Предыдущие исследования показали, что здоровый сон длительностью 8−10 часов положительно влияет на здоровье и работоспособность подростков. Но многие студенты страдают от бессонницы или мало спят из-за учебы и внеучебной деятельности. Прошлые исследования с животными показали, что воспоминания, которые формируются в течение дня, закрепляются во время сна, но когда нормальный режим сна прерывается, усвоенная в течение дня информация забывается.

Ученые пригласили для участия в эксперименте более 600 первокурсников, прошедших пять исследований в трех университетах. Студенты носили фитнес-браслеты, что позволило следить за состоянием здоровья добровольцев и установить среднее количество часов сна (6,5).

Исследователи обнаружили, что у студентов, которые спят менее шести часов в сутки, наблюдается заметное снижение успеваемости.

Кроме того, каждый потерянный час сна соответствовал снижению среднего балла успеваемости в конце семестра на 0,07. «Небольшое сокращение количества часов сна приводит к хроническому недосыпу и дефициту сна, который значительно ухудшает состояние здоровья студента и ставит под удар его успеваемость», — отметили ученые.

В исследовании учитывались прошлые успехи в учебе, дневной сон, раса, пол и общая учебная нагрузка, однако ни один из этих факторов не повлиял на общий балл так, как дефицит нормального сна.

