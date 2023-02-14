В Казахстане гражданам с рождения будут зачислять деньги с нефтедоходов 14.02.2023, 22:51

Каждому гражданину с рождения заведут накопительный счет в долларах.

Министерство финансов Казахстана представило проект «Национальный фонд — детям». Согласно проекту, каждому гражданину с рождения заведут накопительный счет в долларах, куда ежегодно будут поступать средства из Нацфонда страны. Проект планируют запустить с 2024 года, сообщает издание Tengri News.

Национальный фонд Казахстана пополняется за счет сырьевого сектора, то есть продажи нефти, газа, леса и других природных ресурсов страны. Снять средства с накопительного счета граждане Казахстана смогут по достижении 18 лет - к этому времени там должно накопиться около 3,5 тысяч долларов.

Деньги можно будет использовать на оплату образования (в любой стране) или покупку жилья (только в Казахстане). При достижении совершеннолетия средства на счете будут храниться в течение 5-10 лет. Если они останутся невостребованными, их будут переводить на пенсионный счет. Также средства можно будет передавать по наследству.

При этом в Казахстане нет материнского капитала или его эквивалента. Неработающие женщины ежемесячно получают небольшое пособие на детей (3-4 тысячи рублей), но только в первый год их жизни.

Накопительная модель используется в Государственном пенсионном фонде Норвегии. Похожая система есть и в ОАЭ, где рожденным в коренных семьях мальчикам при рождении дают около 50 тысяч долларов и участок земли (девочкам не дают).

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