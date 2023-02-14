Освобожденный из плена пограничник со Змеиного: Россияне искали автора фразы про русский корабль 2 14.02.2023, 23:01

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Никита Журьян

Фраза «Русский военный корабль иди на …» повлияла на боевой дух украинцев.

Бывший военнопленный с острова Змеиный пограничник Никита Журьян находился в российском плену с первого дня полномасштабной войны. Освободили его 24 ноября 2022 года, а домой он вернулся уже после реабилитации – 25 декабря. Его историю 14 февраля опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Сперва Журьян вместе с остальными защитникам Змеиного оказался в Севастополе, где две недели пробыл в казарме военной комендатуры. Затем месяц они провели в СИЗО города Старый Оскол Белгородской области. Следующие четыре месяца – в исправительной колонии в Валуйках. А уже оттуда их переправили в исправительную колонию, которая находится в Алексеевке.

Всех защитников с острова Змеиный удерживали вместе, но через некоторое время разделили. Где находятся 10 пограничников, пока неизвестно.

По словам Журьяна, в Крыму украинских защитников кормили нормально. А уже в колониях качество пищи было откровенно тюремное – картофель, макароны, щи. Порции давали маленькие. Имея вес 85 кг, пограничник потерял 20 кг. Свои условия он называет терпимыми: у каждого была своя кровать.

На четвертом месяце содержания за решеткой защитников острова Змеиный начали отводить на работы в швейные цеха. Там пленные изготавливали робы для строителей, одноразовые медицинские халаты и тому подобное.

Журьян говорит, что в плену он находился в информационном вакууме. Минимальная информация поступала с радио, похожего на пропагандистский канал «Россия 24». Там рассказывали о захваченных украинских городах, областях и тому подобное. Украинские защитники не могли представить масштаб захваченных территорий. Только когда переехали в колонию, где был телевизор, украинцы увидели на карте, что Украина держится и дает отпор.

«Особенно это явным стало когда отбили Харьковскую область за три дня. По телевизору на всех каналах сказали, что это стратегическое отступление и что им Харьков не нужен. Но ребята все прекрасно поняли», – отмечает он.

По словам пограничника, отношение к пленным сильно зависело от людей, которые заступали в смены. Как вспоминает защитник, были как адекватные, так и те, кто издевался над украинскими защитниками. Перед обменом у Журьяна была возможность поговорить с другими ребятами. Он понял, что у него не все так плохо было по сравнению с другими. Ему хотя бы позволяли сидеть на стуле, а иногда – на кровати. Другим приходилось целый день стоять. Если присел оккупанты проводили «воспитательный процесс».

Также пограничник вспоминает, что россияне искали, кто сказал фразу «Русский военный корабль иди на …». Некоторые работники колоний делали так называемые допросы военнопленных с острова Змеиный. Когда узнавали, что с острова, то спрашивали: «Это ты послал, это ты послал? А кто послал, если не ты?»

По словам Журьяна, никто не знал, кто сказал эту фразу, ведь она была сказана в эфире на 16 международном морском канале судоходства, а они были на позициях и не слышали этого. И только из помещения дежурного пограничной заставы это можно было сделать. О том, как сказанная фраза повлияла на боевой дух украинцев и автора они уже узнали после приезда домой.

Также тюремщики прощупывали, что каждый из пленных украинцев думает о президенте Украины Владимире Зеленском, о власти, о ситуации на Донбассе. Конечно все пытались выкрутиться из этого разговора и перевести тему. За то, что скажешь «Крым — это Украина, а Президент легитимный» могли сильно пострадать.

Долгое время украинские защитники не имели возможности связаться с родными. В СИЗО в Старом Осколе им дали разрешение написать письма домой. Это было в марте, а в Украину письма пришли только через полгода.

До последнего момента Журьян не знал, что его с побратимами будут обменивать. В тот день его забрали с работ из швейного цеха, переодели и отвезли в другое СИЗО, где были другие украинские пленные. Потом посадили на самолет, а затем – на автобус, но до последнего не было точной информации, куда их везут.

В Запорожье украинцев встретили представители Координационного штаба и пограничники. Затем он встретился в Киеве с родителями, после чего отправился на реабилитацию. Спустя месяц он вернулся домой в Одесскую область.

«Сейчас у Никиты есть две мечты – это возвращение всех пограничников и морпехов, которые были взяты в плен на острове Змеиный домой, а также победа – та, что одна на всех, на всю Украину, на весь украинский народ», – отметили в ГПСУ.

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