Зеленский о результатах «Рамштайна»: Больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов 1 14.02.2023, 23:09

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Владимир Зеленский

Сегодня состоялась девятая встреча группы военной поддержки Украины.

Во вторник, 14 февраля, состоялась девятая встреча группы военной поддержки Украины «Рамштайн». Партнеры подтвердили, что Украина получит еще больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Есть очередные сильные решения для защиты нашего государства, для укрепления наших воинов. Подтверждено партнерами больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, больше обучения наших военных. И, как сегодня звучало, - Ukraine must be successful. И здесь мы согласны: успех должен быть», - заявил он.

Президент подчеркнул, что значительная часть договоренности осталась за «закрытыми дверями».

«Не все о «Рамштайн» можно сообщать публично. Значительную часть договоренностей и дискуссий стоит оставить за закрытыми дверями. Но могу сказать уверенно: базовые тенденции остаются неизменными», - добавил он.

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