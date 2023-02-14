Польша готова закрыть все переходы с Беларусью 8 14.02.2023, 23:16

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В ответ на репрессии против поляков.

В ответ на репрессии против поляков в Беларуси Польша должна заблокировать полностью границу с этой страной. С таким заявлением выступил заместитель министра культуры и национального наследия Ярослав Селин, пишет «Польское радио».

После того, как суд в Беларуси приговорил активиста Союза поляков в Беларуси Анджея Почобута к 8 годам заключения, Польша закрыла пограничный переход в Бобровниках. По мнению заместителя министра культуры и национального наследия Ярослава Селина, это стало болезненным для Минска. Политик убежден, что власти Беларуси прекратят репрессии против поляков только после падения режима Лукашенко, но это произойдет после падения московского режима.

Ярослав Селин также сказал, что Польша сможет соседствовать с Беларусью на нормальных условиях. Но пока сохраняется режим Лукашенко, то стоит подумать о закрытии всей границы с Беларусью в ответ на репрессии против поляков в этой стране.

Бобровники–Берестовица – один из крупнейших пограничных пунктов на беларусско-польской границе. Польская сторона решила приостановить действие перехода с 10 февраля. Также 14 февраля стало известно, что Литва с 16 февраля решила закрыть грузовой железнодорожный пункт пропуска Стасилос–Бенякони.

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