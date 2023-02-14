Столтенберг о нападении РФ на Украину: Путин совершил две стратегические ошибки 14.02.2023, 23:33

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Он недооценил силу и отвагу народа Украины и ее вооруженных сил.

Начиная полномасштабную войну против Украины, президент России Владимир Путин недооценил силу и храбрость украинского народа и ВСУ, а также единство НАТО и партнеров. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 14 февраля во время встречи министров обороны стран-членов Альянса и приглашенных стран, а также министра обороны Украины Алексея Резникова. Заявление Столтенберга опубликовано на сайте НАТО.

«Прошел почти год с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в Украину и незаконную агрессивную войну, которая принесла невыразимые страдания народу Украины, нарушила мир в Европе и затронула людей во всем мире через продовольственный и энергетический кризис. Президент Путин совершил две большие стратегические ошибки. Он недооценил силу и отвагу народа Украины и ее вооруженных сил. И он недооценил единство и решимость НАТО и партнеров», – отметил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине, чтобы защитить ее право на самооборону.

«И с самого начала мы очень тесно сотрудничали с Европейским Союзом, решив поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Сегодня мы обсудим нашу постоянную поддержку, которая необходима для того, чтобы помочь Украине стать независимым суверенным государством и поддерживать международный порядок, основанный на правилах», – добавил Столтенберг.

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