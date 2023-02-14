США ожидают, что Украина начнет наступление весной
- 14.02.2023, 23:54
Об этом заявил глава Пентагона.
Члены Контактной группы по обороне Украины полны решимости продолжать поддержку Украины, и верит в успех украинских войск во время весеннего наступления. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по результатам заседания Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе, передает «Интерфакс-Украина».
По его словам, США ожидают увидеть наступление Украины весной.
«Поэтому мы с партнерами по Контактной группе усиленно работаем, чтобы Украина имела потенциал в бронетехнике для создания необходимого эффекта на поле боя», - отметил он.
Глава Пентагона напомнил, что в начале месяца США объявили об очередной военной помощи Украине, в том числе о выделении систем HIMARS и боеприпасов, противотанковых снарядов. Кроме того, было выделено $1,75 млрд на укрепление обороноспособности Украины.
Также Остин сообщил, что члены Контактной группы приняли решение выделить Украине Bradley и Abrams от США, танки Challenger от Великобритании, также модернизированные танки от США, Нидерландов и Чешской Республики и танки Т-72 от Польши.
Кроме того, помощь предоставят Канада, Германия, Испания, Норвегия, Дания, Нидерланды, Польша и Португалия касательно танков Leopard.
«Мы сегодня слышали о выделении серьезных средств ПВО. Франция и Италия совместно передадут Украине систему ПВО. Франция также объявила о сотрудничестве с Австралией для производства боеприпасом 155 калибра», - отметил Остин.
Он подчеркнул, что приоритетом для него и его коллег является обеспечение того, чтобы западные поставки оружия Украине использовались «по назначению» и чтобы были «меры по предотвращению распространения оружия».