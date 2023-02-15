Зеленский: На Донбассе происходит беспрецедентное уничтожение потенциала России 15.02.2023, 4:32

Оккупанты уже не смогут его восстановить.

Ситуация на передовой, особенно на востоке, остается крайне тяжелой.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении к украинцам, опубликованном в его официальном Telegram-канале. Он отметил, что ежедневно находится на связи с военными командующими.

«Было несколько совещаний. Ситуация на передовой, особенно на Донетчине и Луганщине, остается крайне тяжелой. Это буквально бои за каждый метр украинской земли. Должны понимать значение этих боев. Каждый метр, выигранный там, — это защита всего нашего государства. Каждый день, который наши герои выстояли в Бахмуте, в Угледаре, в Марьинке и других городах и громадах Донбасса, – это сокращение российской агрессии на недели», - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что именно там сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала. «Все, что враг потеряет на нашем Донбассе, он уже не сможет восстановить. И это именно тот потенциал российской агрессии, от которого в руководстве государства-террориста ожидали уничтожения всей нашей Украины», - отметил президент.

Он добавил, что сейчас делает все для того, чтобы дать нашим воинам больше оружия. «Более дальнобойное оружие и большую мощность для наступления, что готовим», - сказал Зеленский.

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