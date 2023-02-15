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Звезда «Игры престолов» Глисон выставил на аукцион свою статуэтку в поддержку ВСУ

  • 15.02.2023, 5:14
Звезда «Игры престолов» Глисон выставил на аукцион свою статуэтку в поддержку ВСУ

Аукцион будет проведен 15 февраля.

Звезда сериала «Игра престолов», ирландский актер Джек Глисон выставил на аукцион «Prozorro.Продажі» статуэтку короля Джоффи Баратеона, образ которого воплотил в киносаге. Об этом 13 февраля сообщается на странице онлайн-аукциона в Facebook и на сайте.

Вырученные деньги будут направлены на покупку тепловизора для ВСУ. Аукцион будет проведен 15 февраля. Стартовая цена лота составляет 10 тыс. грн.

«Я хочу поддержать Украину в ее борьбе за Независимость. В скором времени я приеду к вам на несколько дней, а сейчас, поддерживая инициативу украинских коллег, я хочу выставить на аукцион статуэтку, изготовленную одним художником в Лос-Анджелесе. Победителю лично подпишу и передам статуэтку в Киеве 16 февраля, или же мои друзья вышлют ее куда нужно», – заявил Глисон.

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