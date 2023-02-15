Под Москвой произошел масштабный пожар рядом с заводом по производству «Искандеров» 15.02.2023, 8:03

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Для тушения привлекли спецпоезд.

В российской Коломне, что в 120 километрах от Москвы, на территории бывшего завода загорелся ангар. Пожар возник напротив завода по производству «Искандеров», а также снарядов для РСЗО и ПЗРК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Площадь пожара превысила 900 квадратных метров. Сообщается, что от огня частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами здания. На место отправлен пожарный поезд.

В здании ранее находился завод по ремонту железнодорожних вагонів. Пожар тушат 100 человек и 29 единиц техники. Судя по карте, ангар находится напротив предприятия НПК «КБ машиностроения», которое производит вооружение и военную технику.

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