Четыре российских самолета ворвались в опознавательную зону ПВО США возле Аляски 1 15.02.2023, 8:08

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Американское командование отследило и перехватило их.

Североамериканское командование ПВО (NORAD) обнаружило, отследило и перехватило четыре российских самолета, вторгшихся в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски.

Как сообщает NORAD.

Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США или Канады.

В командовании добавили, что полеты российских самолетов в зоне ПВО Аляски имеют место регулярно и не рассматриваются в качестве угрозы или провокации.

«NORAD ожидал эту активность и, в результате нашего планирования, был готов пресечь ее», - следует из заявления.

В заключение командование подчеркнуло, что полеты российских воздушных судов вблизи Аляски «никоим образом не связаны с недавними операциями NORAD или американских военных», связанными с обнаружением в небе над США и Канадой неопознанных летательных аппаратов.

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