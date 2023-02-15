Четыре российских самолета ворвались в опознавательную зону ПВО США возле Аляски

Четыре российских самолета ворвались в опознавательную зону ПВО США возле Аляски1
- 15.02.2023, 8:08
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Американское командование отследило и перехватило их.
Североамериканское командование ПВО (NORAD) обнаружило, отследило и перехватило четыре российских самолета, вторгшихся в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски.
Как сообщает NORAD.
Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США или Канады.
В командовании добавили, что полеты российских самолетов в зоне ПВО Аляски имеют место регулярно и не рассматриваются в качестве угрозы или провокации.
«NORAD ожидал эту активность и, в результате нашего планирования, был готов пресечь ее», - следует из заявления.
В заключение командование подчеркнуло, что полеты российских воздушных судов вблизи Аляски «никоим образом не связаны с недавними операциями NORAD или американских военных», связанными с обнаружением в небе над США и Канадой неопознанных летательных аппаратов.