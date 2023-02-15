Видеофакт: Украинские бойцы превратили самолет Пригожина в решето 15.02.2023, 8:28

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Выстрел из ПЗРК поджег двигатель.

Как сообщал сайт Charter97.org, на днях украинские воины подбили самолет Су-24М наемников Евгения Пригожина. Бойцы ВСУ превратили самолет врага буквально в решето.

В сети опубликовали кадры с российского аэродрома, до которого дотянул Су-24 - бомбардировщик, с борта которого Пригожин «вызвал на поединок» президента Украины Владимира Зеленского.

Информация обнародована в Telegram-канале Игаля Левина, израильского военного эксперта.

Оператор с камерой обходит самолет, фиксируя повреждения, полученные бомбардировщиком в небе над Бахмутом:

на корпусе виден номер самолета – того самого, из которого путинский повар Пригожин якобы собственноручно бомбил Бахмут;

продырявлен двигатель – видны следы пожара и взрыва;

корпус пробит насквозь – видны отверстия, размером с детскую ладонь;

более мелкие отверстия повредили все поверхности вокруг эпицентра удара;

кое-что уцелело, поэтому двигатель все же доработал до конца и Су-24 сумел сесть;

взрыв «разорвал цилиндр», огонь расплавил некоторые части в корпусе двигателя, объясняет голос ремонтника.

Также стало известно, что самолет «сел без механизации», «парашют выпустил и сбросил» - похоже, Су-24 уцелел просто чудом.

Стоимость бомбардировщика Су-24 – около 5 млн долларов – теперь РФ нужно вложить много средств, чтобы его отремонтировать.

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