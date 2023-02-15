Роман Бессмертный: Военная ситуация в Беларуси усугубляется 1 15.02.2023, 8:36

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Роман Бессмертный

Лукашенко создает группировку для операций против соседних государств.

Бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный в своей статье для сайта nv.ua написал о том, что военная ситуация внутри Беларуси усугубляется:

— Беларусь все больше и больше превращается в полигон (тренировочный, вооруженный) московского фюрера. Беларусь все больше и больше превращается в насыщаемую вооружениями площадку, где оружие транспортируется, ремонтируется, переправляется, производится и так далее.

Хуже всего то, что во всех этих действиях просматриваются две вещи.

Первая — подготовка соответствующего потенциала кадров, войск для войны России против Украины.

Вторая — формирование собственного потенциала для того, чтобы осуществлять операции против соседних государств.

Венская конвенция о дипломатических отношениях, венская конвенция о консульских отношениях, конвенция о международных договорах свидетельствуют о том, что при возникновении признаков угрозы дипломатический корпус должен принять меры для эвакуации людей, даже частично персонала (все это тщательно расписано) для того, чтобы не подвергать потенциальной угрозе граждан.

Очевидно, что информационное нагнетание и ответные действия можно и нужно трактовать как признаки угрозы. Поэтому сделаны соответствующие заявления.

Оставалось совсем немного сотрудников. Поскольку с 2014 года из Беларуси ежегодно выезжала часть дипломатического корпуса, особенно это касалось детей, жен — семей дипломатов.

Почему решение принято в очередной раз? Ибо напряжение нарастает.

Вероятность использования территории Беларуси как площадки для атаки не только против Украины, но и против Балтийских государств и Польши — нарастает (подчеркиваю это). Это отслеживается, потому понятно, что принимаются такие решения.

Беларусь все больше и больше превращается в полигон московского фюрера

В то же время это означает, что дипломатические представительства переходят на другие способы работы. Там остается оперативный кадровый потенциал, который продолжает работу.

Какое может быть развитие дальше? Вплоть до разрыва дипломатических отношений. Я прогнозирую, что сохранение нынешней динамики приведет к тому, что ряд государств пойдут на разрыв дипломатических отношений с Минском.

Минск не просто стал сателлитом. Он становится одним из основателей агрессивной оси Минск-Москва-Тегеран. Особенно, когда Беларусь начала использоваться как транзит поставок беспилотников, боеприпасов из Ирана в Москву, стало очевидным, что напряжение нарастает и необходимо думать о персонале посольств, о людях, которые там находятся.

Вот визит министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто как-то информационно потряс Минск. Потому что это уникальное явление, когда приезжает министр иностранных дел страны Евросоюза в Минск. Хотя информационные сообщения, что он там приехал говорить о переговорах, — это все ерунда. Он приехал решать простые вопросы, связанные с обеспечением горюче-смазочными материалами, потому что в свете развивающихся нефтяных процессов есть проблемы. И второй вопрос — это энергетическая подпитка, потому что Минск предлагает по демпинговым ценам электроэнергию. Но как они будут ее доставлять? Ну, разве что на определенный компромисс пойдут поляки (что случалось). Кстати, здесь просматривается и некий наш интерес. Потому что проблема с энергообеспечением также касается нас.

Надо, чтобы люди объективно оценивали ситуацию относительно угрозы наступления вообще.

Думаю, до появления зеленой листвы весной ожидать серьезных вещей с точки зрения действий наземных сил не следует. После этого появятся диверсионные группы. Ракетные обстрелы будут продолжаться, хотя будут производиться реже. Поскольку не только разговоры ведут о строительстве заводов на территории путинского рейха, но и увеличивается сейчас выпуск подобных единиц беспилотников в Иране. После бомбардировок, осуществленных Израилем две недели назад, эти заводы ускоренно возобновляются для того, чтобы выполнить контракты по поставке ракет, в том числе достаточно мощных, для России.

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