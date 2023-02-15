Путин пал главной жертвой своей пропаганды Альфред Кох

15.02.2023, 8:42

5,080

Грузовик с надписью «Россия» застрял посреди дороги.

Вот и закончился триста пятьдесят шестой день войны. На фронте все без изменений. Бахмут пока стоит. Даже Пригожин не обещает скорого его взятия. Что уж говорить об остальных направлениях.

Все больше признаков того, что российское наступление началось, но оно пока привело путинских генералов лишь к потерям людей и техники. Никуда российская армия не продвинулась и если ничего радикально не поменяется, то уже и не продвинется.

А что такого особенного может случится? Непонятно. Пишут, правда, что истощив свои сухопутные силы Герасимов начал сосредотачивать авиацию по линии фронта. Но это какая-то странная затея: если за целый год путинские асы ничего выдающегося не продемонстрировали, то почему вдруг теперь они смогут сотворить какое-то чудо? Что поменялось, кроме того, что украинская ПВО стала намного сильнее, чем в начале войны?

Прошедший Рамштайн-9 не принес никаких сенсаций. Все ожидали прорыва по истребителям и дальнобойным ракетам MGM-140 ATACMS (300 км), но ничего этого не случилось. Решили сосредоточится на форсировании поставок танков и боеприпасов. Говорят - это сейчас важнее для подготовки будущего украинского наступления. Может быть и так, я не специалист.

Загадочно выступил Зеленский. Сказал, что теперь значительно больше событий будет происходить за закрытыми дверьми и, следовательно, теперь о каких-то новостях в поставках вооружений мы будет узнавать лишь по факту их применения на поле боя.

Неверное, это правильно. Публичность в таких делах вряд ли может принести пользу. А эффект неожиданности от появления у ВСУ, например, дальнобойных ракет-бомб GLSDB (150 км) трудно переоценить.

Посудите сами: если сейчас россияне исходят из того, что эти боеприпасы появятся у ВСУ только осенью, то размещение складов и всей военной инфраструктуры для их наступления будет значительно ближе к линии фронта, чем в случае, если бы они знали, что эти боеприпасы будут у украинцев вот-вот. Так зачем, в таком случае, публичность в этих вопросах? Кому она полезнее?

Вот я и думаю, что не надо ничего «такого» рассказывать. Чем скучнее будет информация с очередного Рамштайна - тем лучше. Пусть российские медиа трубят о том, что Запад отказал Украине в том-то и в том-то. Что помощь союзников скоро иссякнет и они устанут. Это очень хорошие месседжи. Давно замечено, что главная жертва путинской пропаганды - он сам.

Путин, вообще, уникальный штымп. У него невероятная способность очень быстро становится легкой добычей своих же собственных фальсификаций, дезинформаций и выдумок. Вот наврет он с три короба и недельку-другую помнит, что это все он сам же и придумал. А потом раз прочитает в газете, два раза прочитает, а на третий - уже верит, что так оно и есть. И даже потом тычет всем в нос газетку и говорит: это не я придумал! Смотрите: в газете написано!

Так было со многими вопросами. Прежде всего, со знаменитым «обещанием не расширять НАТО на восток». Сначала Путин держался и признавал, что никакого обещания на этот счет Запад России не давал. А потом раз соврал, два соврал, потому услышал это свое вранье из уст уже телеведущего, потом прочитал в газете - и готово: теперь он говорит об этом обещании, как о факте.

Видимо такой же механизм и у его веры в собственную гениальность, про то, что он поднял Россию с колен, про его неброскую мужскую красоту, про бесконечную народную любовь к нему…

Да что я все про Путина, да про Путина… Что он может решить? Уже ничего. Как выражается Марго Симонян, «заднюю он не даст», а в остальном он нам неинтересен, поскольку мы все больше убеждаемся, что «передняя» у него не включается: что-то заело…

Так и стоит посреди дороги этот грузовик с надписью «Россия» - ни туда, ни сюда. А его водитель все крутит баранку, да на педальки нажимает. И все обслуга говорит ему: «вжж, вжж…» Чтобы он думал, что он едет…

Но поехать он может только на свалку. Потому, что только туда его отбуксирует Украина.

Министр обороны США Ллойд Остин прямо сказал, что союзники сделают все возможное, чтобы весеннее наступление Украины было успешным. Присоединимся к нему и мы и пожелаем ей того же самого.

И как же нам этого не пожелать, если дело наше правое? А раз так, то враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».