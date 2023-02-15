ISW: Украинская армия получила наилучший шанс изменить ход войны 15.02.2023, 8:56

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Переломный момент приближается.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что 54 государства-члена Контактной группы по обороне будут продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

Аналитики американского Института изучения войны ISW утверждают, что недавние пакеты западной помощи для Украины «представляют собой наилучший шанс для Киева решительно изменить ход войны».

Эксперты указали на тот факт, что издание Washington Post накануне заседания опубликовало материал, в котором указало, что официальные лица США в частном порядке дали Украине сигнал о том, что западная помощь Украине в сфере безопасности ограничена.

Со своей стороны, Остин заявил, что Контактная группа по обороне Украины, в которую входят 54 государства, будет «поддерживать борьбу Украины за свободу в долгосрочной перспективе», в частности и во время весеннего контрнаступления.

Газета Washington Post сообщила 13 февраля, что администрация Байдена объявит о новом пакете помощи для Украины «на следующей неделе».

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