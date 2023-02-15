СМИ: Путин может ликвидировать Пригожина и Суровикина после неудавшегося заговора 15.02.2023, 9:23

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Известный российский правозащитник раскрыл детали сговора против главы Кремля.

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин совместно с отправленным в отставку командующим «спецоперации» в Украине Сергеем Суровикиным пытались провернуть заговор против диктатора Владимира Путина. Они были разоблачены. Обеим теперь грозит устранение.

Статью об этом опубликовало издание The Sun, ссылаясь на известного российского правозащитника, основателя Gulagu.net Владимира Осечкина.

По его данным, Пригожин и Суровикин планировали занять ключевые посты в государстве, чтобы впоследствии взять под контроль российского диктатора. Осуществить это не удалось.

Осечкин уверяет, что главарь «Вагнера» и «генерал Армагеддон» сговорились еще в сентябре прошлого 2022 года. Тогда Суровикин получил место командующего «спецоперацией», а Пригожину разрешили вербовать зэков в российских тюрьмах, чтобы использовать их в качестве пушечного мяса в Украине. В сговоре, со слов Осечкина, принимал участие и глава Чечни Рамзан Кадыров. Они планировали получить высокие должности взамен на достижения на фронте.

«Суровикин хотел стать министром обороны, Пригожин - главой ФСБ, а Кадыров планировал возглавить Росгвардию… Трое намеревались укрепить власть, после чего использовать свое положение, чтобы контролировать Путина и руководить войной», - говорится в статье.

По данным Осечкина, Пригожин мечтает возглавить ФСБ, так как у этой организации есть на него очень серьезный компромат, из-за которого у него «нет политического будущего».

Правозащитник уверяет, что Пригожин сам себя разоблачил, когда начал критиковать спецслужбы за неспособность обеспечить безопасность Крымского моста.

Теперь, по его мнению, главарь «Вагнера» может попасть под чистку. «У меня нет оснований полагать, что Пригожин доживет до конца этого года. Он слишком много знает, слишком во многом замешан. Для Путина важно, чтобы он исчез навсегда и забрал с собой секреты», - рассказал Осечкин.

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