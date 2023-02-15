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США сбили иранский беспилотник возле своей военной базы

  • 15.02.2023, 9:40
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США сбили иранский беспилотник возле своей военной базы

Дрон пытался вести разведку.

Вооруженные силы США сбили на территории Сирии беспилотный летательный аппарат, предположительно, иранского производства, производивший разведку в районе американской военной базы.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования (CENTCOM) ВС США в Twitter.

Отмечается, что 14 февраля приблизительно в 14:30 по местному времени силы США в Сирии открыли огонь и сбили БПЛА иранского производства, который пытался вести разведку в районе объекта поддержки миссии в Коноко, патрульной базы на северо-востоке Сирии.

Публикация сопровождается двумя снимками, на которых запечатлен, предположительно, сам беспилотник и момент его взрыва. Других подробностей относительно инцидента в заявлении CENTCOM не приводится.

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