«Ник и Майк»: Хунта будет полностью заблокирована по западной границе 15.02.2023, 10:01

3,892

Изоляция преступного режима наступит совсем скоро.

Как сообщал сайт Charter97.org, Литва ввела в действие решение о закрытии грузового железнодорожного пункта пропуска Стасислос.

«Таким образом, осуществляется предотвращение контрабанды из Беларуси», — пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Остается один работающий пункт пропуска Гудогай - Кяна.

«Хунта совсем скоро рискует быть заблокированной по западной границе», — отмечают авторы канала.

Как ранее писал сайт Charter97.org, польский пункт пропуска «Бобровники» приостановил свою работу с 10 февраля.

Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не исключает закрытия движения на всех переходах с Беларусью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».