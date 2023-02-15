закрыть
15 февраля 2023, среда, 10:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Ник и Майк»: Хунта будет полностью заблокирована по западной границе

  • 15.02.2023, 10:01
  • 3,892
«Ник и Майк»: Хунта будет полностью заблокирована по западной границе

Изоляция преступного режима наступит совсем скоро.

Как сообщал сайт Charter97.org, Литва ввела в действие решение о закрытии грузового железнодорожного пункта пропуска Стасислос.

«Таким образом, осуществляется предотвращение контрабанды из Беларуси», — пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Остается один работающий пункт пропуска Гудогай - Кяна.

«Хунта совсем скоро рискует быть заблокированной по западной границе», — отмечают авторы канала.

Как ранее писал сайт Charter97.org, польский пункт пропуска «Бобровники» приостановил свою работу с 10 февраля.

Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не исключает закрытия движения на всех переходах с Беларусью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В Гомеле модернизируют «Шахеды»?
В Гомеле модернизируют «Шахеды»? Артем Черников
Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев