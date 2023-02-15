«Ник и Майк»: Хунта будет полностью заблокирована по западной границе
- 15.02.2023, 10:01
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Изоляция преступного режима наступит совсем скоро.
Как сообщал сайт Charter97.org, Литва ввела в действие решение о закрытии грузового железнодорожного пункта пропуска Стасислос.
«Таким образом, осуществляется предотвращение контрабанды из Беларуси», — пишет телеграм-канал «Ник и Майк».
Остается один работающий пункт пропуска Гудогай - Кяна.
«Хунта совсем скоро рискует быть заблокированной по западной границе», — отмечают авторы канала.
Как ранее писал сайт Charter97.org, польский пункт пропуска «Бобровники» приостановил свою работу с 10 февраля.
Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не исключает закрытия движения на всех переходах с Беларусью.