Во время «поголовной» диспансеризации у белорусов будут искать четыре заболевания 7 15.02.2023, 10:26

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Главный врач 11-й поликлиники Минска раскрыла подробности.

Во время диспансеризации, которая по новым правилам должна проходить в Беларуси с 1 января 2023 года, медицинские работники будут оценивать состояние пациента с целью выявить факторы риска основных неинфекционных социально значимых заболеваний.

В их числе — болезни системы кровообращения, онкология, сахарный диабет второго типа и хронические обструктивные заболевания легких. Об этом на радио «Минск» рассказала главный врач 11-й столичной поликлиники Ирина Болдырева.

По словам врача, поскольку преобладают именно эти 4 группы заболеваний, на них диспансеризация и делает акцент.

«Их и нужно выявить на раннем этапе, принять меры по предупреждению развития либо начать раньше лечить, чтобы заболевание не перешло в хроническую форму», — подчеркнула медик.

По словам Ирины Болдыревой, диспансеризация проводится в каждой поликлинике. В зависимости от численности обслуживаемого населения в Минске открыты от 1 до 3 кабинетов диспансеризации в каждой поликлинике. Специалисты одного кабинета в день должны принимать более 30 человек.

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