Скопом виноватые 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

15.02.2023, 10:30

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Простой ответ на извечные русские вопросы.

Большинство ответивших на вопрос «СерпомПо» читателей считают, что они тоже повинны в затеянной Путиным СВО. Менее трети своей вины не видят.

Наверное, если бы такой вопрос задавал ВЦИОМ, результат был бы противоположным. Скорее всего, большинство ответили бы, что вины никакой нет. А какая вина, если по ВЦИОМ, св. 70% эту самую СВО поддерживают?

Но все эти простые ответы на сложные вопросы в нынешних условиях вряд ли способны показать, что реально думают люди - и те, кто за Путина, и те, кто против. И спустя год общество, само того не понимая, находится в шоковом состоянии – состоянии, когда человек с трудом понимает, кто он, где, почему оказался в этой точке и что ему делать дальше. Причем, это касается всех – уехавших и оставшихся; в самом деле поддерживающих СВО и отвечающих так из страха; тех, кто пытается хоть как-то сопротивляться тому ужасу, в котором мы все находимся и которому пока не видно конца, и тех, кто привычно плывет по течению.

Кто виноват и что делать – это извечные русские вопросы. Но честно, без экзальтации, взаимных обвинений и претензий ответить на них сегодня не представляется возможным.

Но, когда закончится весь этот ужас и рассеется морок, отвечать на них придется. И отделаться признанием коллективной вины не получится. Скопом – это слишком просто. Каждому придется отвечать за себя самому.

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