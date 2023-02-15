ЕС готовит удар по владельцу «тайного флота» российских танкеров 1 15.02.2023, 10:37

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Компания принадлежит гражданам ОАЭ и России.

Евросоюз обсуждает санкции против базирующейся в Дубае судоходной компании SUN Ship Management Ltd за помощь России в обходе ограничений на экспорт нефти, сообщило Politico со ссылкой на трех дипломатов.

По их словам, в апреле 2022 года российская государственная компания «Совкомфлот» передала SUN весь свой флот из 92 судов, чтобы продолжать перевозки топлива на случай запретов Запада. Прежде компания называлась SCF Management Services, однако ее переименовали, чтобы избежать ассоциаций с «Совкомфлотом». В итоге SUN стала одним из основных перевозчиков российской нефти в различные страны, включая Индию и Кубу, обеспечивая основной источник финансирования для России.

На сайте SUN Ship Management указано, что она «принадлежит гражданам ОАЭ и России, управляется транснациональными корпорациями», а также является владельцем, оператором и эксплуататором флота из 92 судов под флагами Либерии и Кипра, перевозящих сырую нефть, СПГ и химикаты.

В начале февраля Financial Times писала, что теперь на Россию работают и танкеры из иранского «теневого флота», поскольку для них это стало значительно выгоднее и безопаснее. Новые поставщики платят за перевозку как минимум на 50%, а в некоторых случаях и на 100% выше рыночной цены. А при соблюдении определенных условий можно и вовсе избежать санкций за сотрудничество с Россией, в отличие от работы с властями Ирана или Венесуэлы.

По данным издания, за два месяца с начала действия европейского эмбарго и потолка цен, на транспортировку российской нефти переключились не менее 16 танкеров. До этого за весь период с начала войны в Украине таких было лишь девять. При этом объем российской нефти, перевезенной танкерами «секретного флота», вырос с 2,85 млн баррелей в ноябре до 7,25 млн в декабре и 9,33 млн баррелей — в январе.

Между тем в январе поступления нефтегазовых налогов в российский бюджет упали вдвое год к году, а их общий объем — 425,5 млрд рублей — стал самым низким с августа 2020 года.

Февраль сулит нефтяникам и бюджету дальнейшее ухудшение ситуации: с 5 числа вслед за нефтью под европейское эмбарго попали нефтепродукты. Их экспорт уже начал падать — на 12% за период 1–12 февраля, рассказали Reuters источники в отрасли.

Российские власти готовятся увеличить налогообложение нефтяной отрасли, чтобы закрыть «дыру» в федеральном бюджете, которая по итогам января стала рекордной с дефолтного 1998 года. В Госдуму уже внесли закон, согласно которому объем взимаемых с нефти налогов будет рассчитываться не из фактических цен, а из «виртуальных».

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