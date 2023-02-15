Названы пять причин съедать ложку оливкового масла за завтраком 2 15.02.2023, 10:37

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Одна из них – польза для мозга.

Съедать ложку оливкового масла за завтраком полезно по ряду причин, об этом сообщили греческие специалисты.

Полезно для мозга. Данные исследований говорят, что употребление оливкового масла помогает укреплять память. В частности, его прием способствует уменьшению накопления бляшек в клетках головного мозга, с которым ассоциируется развитие деменции, включая болезнь Альцгеймера.

Способствует хорошему состоянию костей. Оливковое масло содержит много микроэлементов, необходимых для здоровья костей и суставов. Если в рационе оно сочетается с другими продуктами, богатыми омега-3 жирными кислотами, результаты могут быть еще более заметными – в частности, такие продукты эффективны в случаях артрита.

Уменьшает воспаление. Исследования свидетельствуют, что оливковое масло и продукты, содержащие омега-3, могут помогать в борьбе с воспалением и приносят пользу, облегчая состояние при хронических воспалительных заболеваниях.

Содействует здоровому функционированию кишечника. Вот причина, которая может побудить вас съедать ложку оливкового масла за завтраком – такая привычка позитивно влияет на перистальтику кишечника и защищает от запора. Вдобавок люди, которые регулярно употребляют оливковое масло, редко сталкиваются с такими проблемами, как вздутие живота или отеки, спровоцированные застойными явлениями в кишечнике.

Улучшает внешний вид кожи. Не случайно многие кремы для кожи содержат оливковое масло – его антибактериальные и противовоспалительные свойства можно успешно использовать против отеков, покраснений и морщин на коже.

Последовательное употребление этого продукта каждое утро способствует здоровью и улучшению внешнего вида кожи в целом благодаря его положительному воздействию на пищеварительный тракт и профилактике запоров, сообщило издание Pronews.

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