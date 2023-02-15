Фридман: Год назад после такого же события началось вторжение из Беларуси в Украину

Фридман: Год назад после такого же события началось вторжение из Беларуси в Украину4
- 15.02.2023, 10:44
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Дежавю?
Пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что 17-го февраля, возможно, пройдет встреча Лукашенко и Путина.
«И это своего рода дежавю», — пишет по этому поводу политолог Александр Фридман.
«В 2022-м году их последняя предвоенная встреча состоялась 18-го февраля и предшествовала нападению России на Украину, в том числе и с территории Беларуси», — отмечает эксперт.