Фридман: Год назад после такого же события началось вторжение из Беларуси в Украину 4 15.02.2023, 10:44

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дежавю?

Пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что 17-го февраля, возможно, пройдет встреча Лукашенко и Путина.

«И это своего рода дежавю», — пишет по этому поводу политолог Александр Фридман.

«В 2022-м году их последняя предвоенная встреча состоялась 18-го февраля и предшествовала нападению России на Украину, в том числе и с территории Беларуси», — отмечает эксперт.

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