закрыть
15 февраля 2023, среда, 11:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Фридман: Год назад после такого же события началось вторжение из Беларуси в Украину

4
  • 15.02.2023, 10:44
  • 9,682
Фридман: Год назад после такого же события началось вторжение из Беларуси в Украину
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дежавю?

Пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что 17-го февраля, возможно, пройдет встреча Лукашенко и Путина.

«И это своего рода дежавю», — пишет по этому поводу политолог Александр Фридман.

«В 2022-м году их последняя предвоенная встреча состоялась 18-го февраля и предшествовала нападению России на Украину, в том числе и с территории Беларуси», — отмечает эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В Гомеле модернизируют «Шахеды»?
В Гомеле модернизируют «Шахеды»? Артем Черников
Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев