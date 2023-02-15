«Стреляют в воздух»: военный эксперт высмеял бой «элитных» десантников РФ под Кременной 7 15.02.2023, 10:47

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фото: РИА

Даже обезьяны с оружием лучше прицеливаются.

В социальных сетях активно комментируют видео боя с участием российских подразделений ВДВ под Кременной, которое показывают все более низкий уровень подготовки подразделений ВС РФ.

Более того, военные эксперты и рядовые пользователи в социальных сетях высмеяли россиян, отметив, что элитные российские десантники на видео демонстрируют неуклюжие навыки как для элитных кадровых частей РФ.

Комментируя видео, военный аналитик, эксперт по сухопутным силам, артиллерийским и ракетным системам НАТО Томас Тайнер на своей странице в социальной сети Twitter отмечает беспорядочную стрельбу россиян по сторонам и в воздух.

По его словам «даже обезьяны» имеют лучшие навыки прицеливания.

«Российские «элитные» десантники: одни стреляют влево и вправо, другие стреляют в воздух... Обезьяны с оружием лучше прицеливаются», - отметил он.

В комментариях пользователи отмечают: порядок действия российских военных говорит о том, что они понятия не имеют, что делают, и просто беспорядочно ведут огонь.

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