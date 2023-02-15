В Ганцевичах работникам лесхоза выдали зарплату колбасой из лося 6 15.02.2023, 10:52

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Они сами привезли туши на переработку.

Работникам Ганцевичского лесхоза выдали в счет зарплаты 200 килограммов лосиной колбасы высшего сорта. Дичь для продукта привезли на переработку из этого же хозяйства, пишет «Ганцавіцкі час».

Продукт под названием «Сервелат трофейный» предлагали всем, взять часть зарплаты колбасой «можно было по желанию».

«Сразу, как взяли, вкусная была. А когда полежала, то стала хуже по вкусу», — рассказали в одной семье, где решили попробовать колбасу из лося.

«Сервелат трофейный» производится на Столинском райпо. По словам директора филиала «Столинзаготпромторг» Николая Леоновца, предприятие выпускает продукцию из дичи с декабря прошлого года.

Заготавливают мясо диких животных и привозят в цех на переработку лесхозы. Для первой партии колбас использовали сырье из Столинского хозяйства, в январе изготовили 200 килограммов колбасы двух видов из лосятины из Ганцевичского лесхоза.

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