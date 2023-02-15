«Меня высадили прямо посреди дороги» 14 15.02.2023, 10:58

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Белорус ездил с просроченными правами и в шоке от того, какой штраф получил.

«Можете поздравить меня, я сегодня остался без водительского удостоверения: прозевал его срок годности», – написал в чате «АвтоГродно» Павел, которого остановили сотрудники ГАИ. Мужчина не ожидал, что за этим последует такое наказание.

«Получил 185 рублей штрафа, еще хотели авто отогнать на штрафстоянку, благо коллеги приехали и забрали машину. Меня высадили прямо посреди дороги, даже в сторонку не разрешили отогнать, так как с просроченными правами я уже автоматически являюсь бесправником», – говорит Павел.

– Как долго ваше водительское удостоверение просрочено?

– С августа 2022 года. Уже как пять месяцев, получается. Я помнил, что его нужно заменить летом, но оказывается перепутал год. Если бы не остановили, то так бы и ездил до конца весны.

К слову, штраф в 185 рублей (5 БВ) является минимальным для бесправников. «Потолок» составляет 740 рублей (20 базовых величин). Повторное нарушение в течение года и вовсе наказывается штрафом от 740 до 1850 рублей с возможностью ареста на 15 суток.

– Я согласен, что нарушил, но почему не дают предупреждение? Ничего! Просто выходи и получай штраф, машину оставляй на этом же месте. На ум приходит аналогия: если я просрочу паспорт, у меня сразу заберут гражданство? Дадут штраф и депортируют на остров? В Гродно множество мужчина ездят с бессрочными водительскими правами, полученными при Советском Союзе. Почему мне нельзя было выдать временное водительское удостоверение, чтобы я мог спокойно пройти водительскую комиссию? У меня вопросы не к тем инспекторам, что меня остановили, я думаю, что это какой-то пробел в законодательстве, может быть, на него обратят внимание? – рассуждает Павел.

Кроме вопросов, у него есть и предложение: предупреждать по СМС автомобилистов, у кого истекает срок действия водительского удостоверения.

Мужчина рассказывает, что он ИП, оказывает услуги гродненцам и его рабочие дни расписаны далеко наперед. Ему крайне сложно все остановить и вырваться на прохождение медицинской комиссии.

– Нужно понимать, что ИП если не работает, это не ноль, а минус. В общем, машина нужна, времени проходить медкомиссию нет – одни проблемы, – разводит руками собеседник.

Напомним, водительские права выдаются в Беларуси на 10 лет (если не предусмотрено иное).

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