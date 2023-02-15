Судьбы российских элит решают союзники Украины 2 Алексей Голобуцкий

15.02.2023, 10:59

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От Путина уже ничего, по большому счету, не зависит.

«Вот я смотрю на Боррелей, там, на вот эту всю шайку, а по-другому не скажешь... И эти люди занимаются нашими с вами судьбами», – спикер российского МИДа Маша Захарова в субботу в программе «Право знать!».

Возможно, Маша хотела просто хлопнуть какую-то гадость по привычке. Но случайно четко сформулировала понимание текущей ситуации российскими элитами: все они уже приняли и смирились с фактом, что их судьбы сейчас зависят уже не от них самих, не от Путина, не от шантажа мира углеводородами, даже не от «второй армии мира». Их судьбы решают союзники Украины. Возможность воздействия на которых ежедневно уменьшается.

Это значит, что сейчас там продолжаются параллельно три последние стадии принятия неизбежного: отрицание и гнев уже отвергнуты как бессмысленные. Сейчас среди российских элит властвуют одновременно депрессия, принятие и попытки торга. Последнее активно поощряют союзники, уже прямым текстом указывая, что для успешного торга должен быть убран Путин.

А о депрессии и принятии говорит распространение официальной пропагандой тезисов серии «если мы проигрываем сейчас – мы когда-нибудь потом обязательно победим». По факту это ничем не отличается от мотивационных мантр «жизнь как зебра – за черной полосой всегда идет белая». Хотя они, кажется, уже смирились и с альтернативным финалом – или задница.

На самом деле хороший знак для нас и союзников. С врагом, который уже психологически принял поражение и ищет оптимальный вариант развития событий уже после него, гораздо проще договариваться о послевоенном порядке.

Алексей Голобуцкий, Facebook

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