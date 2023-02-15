В чем разница между «элитными» и обычными продуктами в Беларуси 1 15.02.2023, 11:12

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Журналисты провели интересное расследование.

Иногда названия продуктов могут добавить балл к самооценке покупателя. На прошлой неделе я заметила, что самый дешевый глазированный сырок в молочном отделе магазина — тот, который называется «Элитный». Как так? Редакция onliner.by решила провести срочное расследование века и понять, чем белорусское элитное отличается от обычного.

Наши производители выпускают «элитные» сладости, всякие мясные штуки, сыры, хлеб и рыбу. Речь сейчас не про маленьких фермеров-кондитеров, а про обычные заводы с комбинатами и их продукты, которые, по идее, можно найти в супермаркете. Мы закупились «элиткой», а также похожими продуктами и провели слепой тест для непрофессиональных дегустаторов. Наш эксперимент ни на что не претендует, кроме как на удовлетворение любопытства.

Сыр из Лиды «Монтерей элитный»

Если вы хотите попробовать люксовый сыр, вам не обязательно ехать во Францию, у нас хватает своего. Под торговой маркой «Новогрудские дары» в Беларуси делают «Эммерталь элит», «Любчанский престиж», «Маасдам элит», «Монтерей элитный». Мы заказали «Монтерей элитный» — приехал кусочек, завернутый в пленку. Килограмм стоит 19,5 рубля — это обычная цена сыра в магазине.

Из визуальных признаков элитности — большие престижные дырочки, нашим дегустаторам они очень понравились.

На сайте производитель рассказывает про свой монтерей с любовью и нежностью: «Этот удивительный сыр, нарезанный на ломтики, украсит своим присутствием сырную тарелку на каждом столе».

Для слепой дегустации мы хотели купить монтерей от другого производителя, но на этом этапе стало понятно, почему сыр из Лиды назвали элитным: аналогов ему в магазинах мы не нашли. Google подсказал, что монтерей по вкусу похож на чеддер. И вообще, за границей монтерей известен как монтерей джек, но это уже неважные детали.

Также мы взяли чеддер от «Брест-Литовска», который стоит 26,1 рубля за килограмм (напомним, монтерей обошелся в 19,5 рубля). Задача наших дегустаторов — попробовать на вкус и угадать, где элитный сыр, где нет. Слепой тест.

Понять, какой сыр элитный, в данном случае не получилось, люди терялись. И тот и другой называли словами «необычный», «вкусный». Единственное, что поняли однозначно, — это что лидский монтерей не похож по вкусу на брестский чеддер (хотя, по идее, они близки, но конкретно в этой ситуации сходство не обнаружено).

Наверное, монтерей стоило попробовать вместе с привычным «Голландским», а не с чеддером — можно сделать предположение, что в данном случае дегустаторы сразу опознали бы люксовый сыр.

Хлеб «Могилевский элитный»

Этот хлеб делают в могилевской булочно-кондитерской компании «Домочай». Это хлеб с семечками подсолнечника. Хотя, судя по составу, это скорее семечки с хлебом, потому что в составе они стоят на первом месте. Может, он и элитный, но все же не единственный в Беларуси. Очень похожий делает «Минскхлебпром» — «Маг» с семечками.

«Элитный» стоит 1,8 рубля за 300 граммов (5,9 за килограмм), «Маг» мы взяли за те же 1,8 рубля, но в упаковке было уже 350 граммов (5,1 за килограмм). Внешне оба варианты похожи. Описание состава подсказывает, что у элитного хлеба семечек больше, мука в обоих случаях используется одна и та же — ржаная сеяная и пшеничная первого сорта. Справедливости ради укажем, что состав у могилевского хлеба практически в полтора раза короче, а сахар у него ближе к концу перечня ингредиентов. У «Мага» сахар в составе идет четвертым по списку.

Отзыв непрофессионального дегустатора, который не знает, где какой хлеб: «В первом варианте такие ароматные семечки, а вкус хлеба «спокойный», ничем не выделяется (это отзыв про «Элитный». — Прим. Onlíner). Во втором случае семечки какие-то так себе, зато хлеб ароматный».

Радужная форель кусочками «Элитная закуска» из Витебска

Вашему вниманию «Закуска элитная» от «Продэксим». За 8,9 рубля мы купили 200-граммовую упаковку соленой радужной форели без кожи «Рыбахит». Форель порезали на небольшие кусочки — их удобно поддевать вилкой и сразу отправлять в рот. Витебская компания выпускает форель «Рыбахит» в том числе большим 200-граммовым куском, не помечая ее как элитную и продавая по 12,9 рубля за упаковку (64,2 за килограмм против 44 за килограмм у элитной).

Также мы взяли форель «Санта Бремор». Честно говоря, сразу показалось, что наши дегустаторы сразу поймут, где какая рыба, потому что «Санта Бремор» нарезана равномерно тонкими кусочками, цвет у нее яркий, цена — 7,9 рубля за 100 граммов (74,9 за килограмм). Кто-то решил, что яркая рыба «элитная», потому что у нее насыщенный цвет. А кто-то сказал, что дороже бледная рыба: «В ней определенно нет красителей».

Здесь наши непрофессиональные эксперты вспоминали, как пару месяцев назад участвовали в слепой дегустации дорогой и дешевой красной икры и не смогли понять, где какая. Смеялись, что с рыбой сейчас будет то же самое. Примерно так и получилось. Вот что отметили: «Элитная закуска» не очень плотная, так и пытается размазаться в кашу. «Но в ней нет костей! А вон в той, яркой, мне попалась кость». У «элитной» запах резкий, у неэлитной — слабый. Собственно, рыбу дегустаторы съели и ту, и другую.

Сливочное масло «Элитное» (84%) из Могилева

Сейчас может дрогнуть сердце хозяюшки, которая любит готовить выпечку и помешана на максимально классных составах. Заводское масло жирностью 84% — это классно, жирнее в обычных магазинах вы не найдете.

Пробуем «Элитное» (4,8 рубля за пачку, или 24 за килограмм) и «Сливочное» от «Брест-Литовска» жирностью 82,5% (4,2 рубля за пачку, или 23,3 за килограмм) — эта жирность тоже хороша (то есть, по сути, разница всего-то в 1,5%). Три человека попробовали оба варианта масла, и все трое сказали, что «элитное» масло нежное. Было ли невкусным второе? Нет, тоже хорошее.

Семечки «Элитные»

Элитно-люксовые семечки делают в Логойске, производитель — компания «Никитин». Мы предполагали, что элитные семечки будут неожиданно крупными, но нет: по размеру «Элитные» оказались такими же, как и обычные. Внешне определить элитный продукт оказалось не так просто.

Пачка элитных семечек на скидке в 23% стоила 1,2 рубля (без скидки — 1,6) за 80 граммов (14,9 за килограмм на скидке и 20 без нее). Семечки «От Мартина» — 2,8 рубля за 100-граммовую пачку (27,5 за килограмм).

Непрофессиональные дегустаторы сказали, что одни семечки более прожаренные, вторые похожи на сушеные. В первом случае были люксовые семечки, во втором — обычные.

Глазированный сырок «Элитный» из Минска

Сырок «Элитный» в шоколадной глазури делает Минский молочный завод №1. Есть «Элитный» сырок обычный «белый», а есть шоколадный.

«Элитный» ванильный сырок мы брали на скидке за 69 копеек. Жирность 26% — чаще глазированные сырки выпускаются жирностью 20—23%. Это уже потом мы посмотрели, что в магазинах продается похожий 26%-ный ванильный сырок с пандой за 1 рубль от Полоцкого молочного комбината. Для дегустаторов взяли «Бабушкину крынку» жирностью 23% со сгущенкой за 85 копеек.

Дегустаторы, не зная, где какой сырок, уверенно нахваливали «Элитный». Оба вкусные, и все же отличия есть. У «Элитного» шоколад жирненький, как на мороженом «Каштан». «Сырок, как в детстве». У «Бабушкиной крынки» шоколад хрустел.

Шоколад «Спартак» горький элитный

Обычно плитка горького шоколада с 72% какао стоит больше 5 рублей. Нам повезло: горький шоколад «Элитный» весом 90 граммов от гомельского «Спартака» нам достался за 2,46 рубля (27,3 за килограмм).

Горький шоколад с 72% какао делает белорусская «Коммунарка», и все же для дегустации мы взяли российский Nestle — там уже 70%, плитка весит 82 грамма и стоит 2,3 рубя (28 за килограмм).

Плитки у «Элитного» крупные, тяжеленькие, у неэлитного — поменьше, легкие. «Элитный» упакован в бумагу, похожую на крафтовую, неэлитный запечатан в фольгированный полиэтилен.

Состав заметно отличается. У «Спартака» только четыре ингредиента: тертое какао, сахарная пудра, эмульгатор, натуральный ароматизатор «Ванилин». У Nestle — тертое какао, сахар, какао-порошок с пониженным содержанием жира, масло какао, этиловый спирт, молочный жир, натуральные ароматизаторы.

Какой шоколад элитный, дегустаторы не определили. Сказали, что в Nestle больше ощущали сахар, в «Спартаке» ярко чувствовалось какао. Логично, ведь какао-продуктов в Nestle меньше.

Вместо резюме

Для одних элитный продукт — это лангустины и шампанское с кусочками золота в составе, для других — черный хлеб с семечками. Непривередливый потребитель может и не понять, что он ест продукт, который производитель считает элитным. Вместе с тем ничего плохого или невкусного среди люксово-престижного мы не нашли.

Практически все элитные продукты в нашей подборке были хоть немного эксклюзивными для среднего белорусского покупателя. Мы не раскрыли тайну люксово-элитных семечек, но, видимо, среди нас не нашлось достаточно крутых гурманов.

Специалист по брендингу: слово «элитный» в названии может как привлекать, так и отталкивать покупателя

Денис Валянский, креативный директор PG Brand Reforming Company, поясняет, что категория элитности продукта очень размыта. Как правило, элитными считаются продукты, малодоступные в конкретном регионе. Например, хамон, который может считаться у нас элитной едой, в Испании таковой не является из-за доступности. Иногда производители искусственно ограничивают спрос. Например, MSCHF производит только 666 пар конкретной модели кроссовок — их сложно купить, и поэтому они становятся эксклюзивными, в какой-то степени коллекционными.

Зачем производители называют свой не всегда эксклюзивный товар «элитным»? Например, чтобы оправдать цену товара, если он стоит дорого. Иногда производитель называет недорогой товар «элитным», чтобы привлечь покупателей с низким и средним доходом.

— Есть такой эффект Гиффена: когда производитель повышает стоимость товара, тот начинает лучше продаваться. То есть, когда товар маскируется как что-то дорогое, люди начинают покупать его охотнее. Иногда слово «элитный» никак не влияет на продажи. Есть категории покупателей, которые скорее выберут привычный продукт, чем непонятный «элитный». Если на полке будут лежать десять одинаковых «Голландских» сыров по одной и той же цене и только один будет называться «Элитный», то на продажах это, скорее всего, не скажется. Когда продукты примерно одинаковые и по качеству, и по стоимости, от люксового названия будет минимальный эмоциональный эффект.

— Давайте смоделируем ситуацию. Если я начну печь торты на дому и в Instagram напишу, что они элитные, как это может повлиять на мои продажи?

— Если у вас действительно элитные торты, то нужно пояснять, что вы, например, пропитываете коржи не просто коньяком, а дорогим коньяком. Тогда это может возыметь эффект, и такой торт могут купить, допустим, в подарок шефу. Называя продукт элитным, нужно пояснять, почему он таковым является. Гораздо эффективнее продавать не элитное, а то, что сейчас модно. Среди тортов сейчас это бенто-торты.

Если ваши «элитные» торты на самом деле обычные, но они вкусные, то для покупателей этого может быть достаточно. Вы вполне сможете найти свою аудиторию — тех, кто любит вкусное и для кого не принципиально, элитное оно или нет. А есть те, кто, наоборот, не любит слова «люксовый», «престижный». Эти люди считают такие названия цыганщиной и не купят ваш элитный торт, даже если он очень вкусный.

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