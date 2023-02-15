Новый пакет санкций ЕС может затронуть транзит белорусских товаров через Россию 15.02.2023, 11:19

1,408

Ограничения должны одобрить на следующей неделе.

Новый пакет санкций ЕС может предполагать запрет на транзит товаров через Россию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на предложения, рассматриваемые странами ЕС. Запретить транзит через РФ предлагается, чтобы снизить риск обхода санкций. Напомним, Беларусь сейчас активно использует российскую железнодорожную и портовую инфраструктуру для экспорта своих товаров в третьи страны.

Также среди предложенных мер запрет на импорт из России в ЕС каучука и асфальта.

В пакет могут быть включены санкции в отношении «Альфа-Банка», «Росбанка», «Тинькофф Банка», а также Фонда национального благосостояния. При этом будут ужесточены требования по отчетности европейских финансовых учреждений по активам российского центробанка.

Будут расширены ограничения на товары, которые могут быть использованы в ВПК, в том числе на комплектующие, грузовые автомобили, электронику и редкоземельные элементы.

Дополнительные санкции предполагается вести в отношении СМИ, страховых компаний.

Пакет санкций, в случае его одобрения, запретит предоставление мощностей для хранения газа гражданам и резидентам России, а также организациям, зарегистрированным в России.

Новый пакет санкций может быть введен на следующей неделе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».