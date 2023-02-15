Путин в панике Виктория Зубкова, planeta.press

15.02.2023, 11:29

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Кремлевские агенты за рубежом «посыпались».

Россия попытается дестабилизировать европейские страны, в частности, во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 17 по 19 февраля в немецком городе Мюнхен.

Одной из главных тем мероприятия станет российская агрессия против Украины. Участие в конференции подтвердили вице-президент США Камала Харрис, президенты Польши и Франции Анджей Дуда и Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и представители других государств, международных организаций и гражданского общества.

А вот российских чиновников не будет. Вместо них приглашены члены гражданского общества и оппозиции, в том числе Гарри Каспаров и Михаил Ходорковский.

Председатель конференции Кристоф Хойсген объяснил отказ приглашать официальных лиц России нежеланием предоставлять трибуну для российской пропаганды.

«Высказывания, которые мы ежедневно слышим из Кремля, не позволяют заключить, что Россия хотя бы на йоту отступит от того, что Путин провозгласил целью войны, а именно, разрушения Украины», — сказал он.

Несколькими днями ранее, 10 февраля, исполнилось 16 лет со дня знаменитого выступления Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности с речью, которую впоследствии так и назвали — «мюнхенской». Многими она была воспринята как начало новой холодной войны. Если коротко, Путин обвинил Соединенные Штаты в том, что они, доминируя в мировом сообществе, проводят политику, руководствуясь только своими интересами, высказал недовольство расширением НАТО на восток, и назвал такой миропорядок «однополярным миром», который Россию не устраивает.

С 2007 года кремлевские нарративы не изменились — Путин до сих пор травит байки про «однополярный мир» и гарантии о нерасширении НАТО на восток. Зато изменилось отношение к ним на международных площадках — там все реже слушают российских представителей, которые, упиваясь собственными речами, искажают реальность.

Россию выгнали с очередной площадки — Мюнхенской конференции по безопасности, и Путин, недолго думая, решил заняться тем, что умеет делать лучше всего — запустить операцию по подрывному влиянию в Европе для дестабилизации общества и влияния на политиков.

В частности, аналитики Robert Lansing Institute (RLI) предупредили, что по Европе прокатится волна протестов. Они, по замыслу Москвы, должны вызвать в европейском обществе сомнения в единстве Запада, который объединил усилия против российской агрессии.

С этой целью кремлевские агенты вербуют людей среди членов левых политических сил и организаций, которые, во многом, создавались при содействии советских спецслужб и достались российским «в наследство». Будут также задействованы крайне правые организации и партии, действующие с позиций якобы защиты национальных интересов, избавления от влияния США и выхода из НАТО.

Протестовать будут в самом Мюнхене. Например, на 18 февраля запланирована акция под лозунгом «Переговоры вместо стрельбы». Не исключено, что пророссийские акции прогремят в Великобритании и Португалии, возможно, и других европейских странах.

Протесты пройдут с требованиями прекратить боевые действия в Украине, возобновить прямой политический диалог с Москвой, отказаться от санкционной политики, прекратить военную помощь Киеву и прочее.

Эти и многие другие нарративы звучат все громче из каждого утюга по мере того, как Запад наращивает помощь, в том числе военную, Украине. Их озвучивают как откровенно российские агенты, так и «полезные идиоты». Например, бывший лидер Pink Floyd Роджер Уотерс, который 8 февраля выступил на заседании Совбеза ООН.

Уотерс заявил, что «вторжение Российской Федерации в Украину незаконно», но оно «не было неспровоцированным». Музыкант, которого его бывшие коллеги давно называют ксенофобом и антисемитом, также призвал отказаться от растраты ресурсов на войну и договориться о прекращении огня «прямо сейчас». Как будто это возможно. Взмахни волшебной палочкой и Путин откажется от захвата территорий Украины, а уже оккупированные тотчас вернет.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в свою очередь напомнил, что Pink Floyd в 1979 году осудила вторжение Советского Союза в Афганистан, из-за чего группу запретили в СССР. «Иронично, а может быть, даже лицемерно, что мистер Уотерс сейчас пытается обелить очередное вторжение», — сказал украинский дипломат.

Россия умоляет о переговорах, но не мирных. Путин пытается протащить «Минск-3» для того, чтобы получить передышку в де-факто проигранной им войне и собрать новые силы, личный состав, технику и вооружение, для нового масштабного наступления на территорию Украины. Договариваться сегодня о «мире» с Россией — это значит, обречь своих детей на войну через несколько лет, только уже без американского ленд-лиза и европейской поддержки, а один на один с психопатом.

На саммите «Группы двадцати» Украина предложила «формулу мира» из 10 пунктов. Она предусматривает радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксацию того, что конфликт окончен.

Украинскую «формулу» поддержали на Западе, но Россия — против. В Москве настаивают на переговорах без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует, с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично. То есть Киев просят принести в жертву украинцев, которых пытают, насилуют, грабят и убивают российские солдаты на временно оккупированных территориях.

«Другими словами, это равносильно капитуляции Украины», — констатирует американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе за 12 февраля. Аналитики считают, что цель подобных заявлений — оказать давление на Запад, чтобы задержать поставки вооружения ВСУ, в частности танков, истребителей и ракет большой дальности, которые позволят воспользоваться исчерпанием наступательных возможностей оккупантов на Донбассе.

Как считают в ISW, данные инициативы «могут вообще не относиться к переговорам» или условиям мира, а скорее быть информационными кампаниями, специально направленными на то, чтобы Россия «прошла через окна возможностей или уязвимость на поле боя».

К счастью, с каждым днем войны в Украине действие российской пропаганды на умы европейцев ослабевает. Так что акции протеста в чем-то принесут даже пользу — помогут правоохранительным органам выявить побольше кремлевских агентов и «полезных идиотов».

Виктория Зубкова, planeta.press

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