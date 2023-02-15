Бойцы ВСУ показали ликвидацию «вагнеровцев» в Бахмуте в режиме онлайн

Бойцы ВСУ показали ликвидацию «вагнеровцев» в Бахмуте в режиме онлайн2
- 15.02.2023, 11:41
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Украинские военные атаковали позиции врага в частном секторе.
В Бахмуте продолжаются тяжелые уличные бои, однако ВСУ стабилизируют ситуацию: россияне незначительно продвинулись в определенных кварталах частного сектора, в то время как с некоторых позиций их уже выбили.
В частном секторе города Донецкой области продолжаются ожесточенные уличные бои, в ходе которых штурмовики и спецназовцы ВСУ не только отражают вражеское нашествие, но и атакуют позиции ЧВК «Вагнера».
Превью видео результативного штурма позиций «вагнеровцев» в окрестностях Бахмута обнародовали в официальном телеграмм-канале 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
«Штурмуем «вагнеров» в Бахмуте в режиме онлайн. Враг под прицелом с неба, и на земле. Работает 2-й штурмовой батальон 3-й ОШБр», – говорится в сообщении.
3-я отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр) – подразделение ВСУ, ранее известное как ССО «Азов» и сформированное в Киеве с первых дней российского вторжения 2022 года. 26 января 2023 года было преобразовано в отдельную штурмовую бригаду Сухопутных войск ВС Украины.
В то же время в телеграмм-канале «Двищ», публикующем разрешенную инсайдерскую информацию с передовой на Донбассе, 14 февраля также показали видеозапись городских боев в частном секторе Бахмута, снятую от первого лица спецназовцами из харьковского подразделения «Омега» Нацгвардии Украины.