«Нью-Джерси» Шаранговича на выезде обыграл «Коламбус» 1 15.02.2023, 11:45

Белорусский форвард открыл счет матча.

В регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Джерси» на выезде одержал победу над «Коламбусом», пишет Pressball. Счет в этом матче в середине первого периода открыл белорусский нападающий гостей Егор Шарангович, а окончательные цифры на табло за 1,4 секунды до финальной сирены установил защитник Райан Грэйвз. Шарангович выходил на площадку в звене с Фабианом Сеттерлундом и Эриком Хаулой. За 16 минут 1 секунду игрового времени заработал 1 (1+0) бомбардирский балл, произвел 2 броска в створ (еще 2 его выстрела были заблокированы), завершил вечер с показателем полезности 0 и 2 минутами штрафа.

Всего в нынешнем чемпионате Шарангович поучаствовал в 53 матчах, набрав в них 23 (12+11) очка. Статистика за всю НХЛовскую карьеру — 99 (52+47) бомбардирских баллов в 183 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Коламбус — Нью-Джерси — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 — Шарангович (12) (Сеттерлунд, Хаула, 10.46). 1:1 — Д.Годро (15) (Лайне, А.Боквист, 19.58-бол.). 1:2 — Братт (21) (Марино, Грэйвз, 20.07). 2:2 — А.Боквист (1) (Дженнер, Бэйройтер, 24.41). 2:3 — Грэйвз (6) (М.Маклеод, Палат, 59.58).

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