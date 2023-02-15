В России срочник покончил с собой, не желая ехать в Украину 7 15.02.2023, 11:46

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Сергей Гридин

С фронта живым из его роты еще никто не возвращался.

Россия продолжает отправлять на войну в Украине срочников. Один из них совершил самоубийство, узнав, что его отправляют в Украину, в предсмертной записке он написал, что решил умереть «на родной земле, без чужой крови на руках».

Об этом сообщил Telegram-канал «Можем объяснить».

20-летний Сергей Гридин из Печоры (город в Республике Коми Российской Федерации) служил срочную службу во 2-ой понтонной роте воинской части №11361.

10 февраля сослуживцы нашли Сергея повешенным на ремне, который он зацепил за металлическую лестницу водонапорной башни. При нем была предсмертная записка. Сослуживцы успели сфотографировать ее перед тем, как командиры отобрали.

В записке Сергей написал, что его «вписали в ротацию на Украину», откуда живым из его роты еще никто не возвращался. Воевать парень не хотел — по словам сослуживцев, он был очень миролюбивым. После просьбы не отправлять его в зону боевых действий, парень подвергся унижению и издевательствам со стороны командования.

«Я не желаю подчиняться людям, не внушающим ничего, кроме страха и отвращения. Сломать меня вам не удалось и уже не удастся», - написал он, добавив, что хотел бы, чтобы его командование посадили, но «в России такое не практикуют».

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