Новый этап в войне: почему американцев и европейцев призывают срочно покинуть Беларусь 2 15.02.2023, 11:52

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Часть боевых действий может перейти на белорусскую территорию.

Посольство США призвало американских граждан покинуть территорию РФ «из-за непредсказуемых последствий вторжения российской армии в Украину, угрозы преследования и задержания граждан США сотрудниками местных служб безопасности»,ограничения авиаперелетов, а также ограниченных возможностей помогать американцам в России и возможного терроризма. Правительства Франции и Канады также практически синхронно призвали своих граждан покинуть территорию Беларуси, дабы не подвергать себя опасности. С начала кремлевской спецоперации западные союзники неоднократно рекомендовали своим гражданам избегать поездок на территорию страны-террориста, но сейчас такие сообщения больше похожи на призыв к бегству. Почему так происходит, читайте в колонке для «Апострофа» главы Центра исследования проблем гражданского общества Виталия Кулика.

Соединенные Штаты уже не впервые призывают своих граждан покинуть территорию России, дабы не рисковать свободой, здоровьем, а в некоторых и случаях жизнью. Особенно в условиях, когда возможности Госдепартамента по оказанию помощи своим гражданам в России крайне ограничены, особенно в районах, удаленных от американского посольства в Москве.

Предыдущее предупреждение прозвучало в сентябре прошлого года, когда Владимир Путин объявил о начале «частичной мобилизации». Москва не признает двойное гражданство. Соответственно, персоны, имеющие и российский и американский паспорта, считаются на территории РФ «только россиянами» со всеми вытекающими последствиями – «мобилизация»,фабрикация уголовного дела за «экстремизм» или «госизмену» и так далее.

В последнее время кремлевские спецслужбы снова начали играть в старую игру, фактически беря американских граждан в заложники, заводя на них уголовные дела за «контрабанду»,«за наркотики»,как это было с известной американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, которую в прошлом году арестовали и «судили» в РФ.

Если говорить об «очевидных» причинах, почему Госдепартамент вновь очень громко призвал американцев срочно покинуть РФ, то речь идет именно о защите своих граждан, каждый из которых может стать заложником, превратившись в «наркоторговца»,«экстремиста»,«террориста»,или отправиться на фронт на том основании, что он - российский гражданин.

Вместе с тем, мы помним, что перед началом открытого вторжения, правительства западных стран настоятельно призывали своих граждан покинуть нашу страну. Судя по тому, что звучат громкие рекомендации выехать и из территории Беларуси, то мы можем говорить о неочевидных причинах таких действий со стороны Госдепартамента. Не исключено, что мы находимся в преддверии очередной фазы войны, когда боевые действия, «хлопки» и прочие военные «мероприятия» все чаще будут происходить вглубь российской территории.

Параллельно с этим следует ожидать активизации антипутинского подполья, реального движения сопротивления, а не просто попыток поджечь очередной военкомат или распространять листовки с призывами саботировать «мобилизацию». Представители российского подполья могут взять в прицел здания администраций и отдельных наиболее одиозных представителей путинской вертикали.

Уже сейчас внимательно следует присматриваться к «странным» смертям среди российского генералитета, подобным недавним сообщениям о том, что в Москве предположительно покончил собой генерал МВД Макаров, ранее занимавшийся вопросами противодействия «экстремизму».

В такой ситуации каждый американский гражданин может стать для кремлевских спецслужб потенциальным «террористом»,на которого может будет «повесить» любое ЧП, в том числе инспирированное самими российскими властями.

Сомнительно, что требование к американцам покинуть РФ может быть связано с подготовкой большого «обмена ударами» между Вашингтоном и Москвой. Невзирая на все провалы и поражения, российское командование еще имеет возможность действовать конвенциональными вооружениями и «жуковской тактикой» заваливания противника трупами своих солдат. Хотя у Кремля и лично Путина просматривается желание ударить по странам на восточном фланге НАТО, дабы нарушить логистику поставок ВСУ западных вооружений. Вместе с тем, в российском командовании могли еще остаться люди, понимающие катастрофичность последствий от подобных решений.

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