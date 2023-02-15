На затонувшем скандинавском корабле нашли необычный клад 1 15.02.2023, 12:03

2,058

Груз отлично сохранился из-за уникальных условий Балтийского моря.

В 1495 году датский король Ганс пришвартовал свой корабль «Грибшунден» у берегов Швеции, готовясь ко встрече со шведским правителем Стеном Стуре Старшим. Его план заключался в том, чтобы заключить соглашение, которое дало бы ему контроль над Швецией, пишет Archaeology Magazine.

Однако, корабль загорелся и затонул вместе с множеством товаров, достойных богатого и могущественного человека. Утрата корабля привела изменила планы короля, вскоре после этого он напал на Швецию и завоевал страну вместо того, чтобы вести переговоры.

Обломки корабля были найдены еще в 1960-х и в последующие годы изучались морскими археологами, хоть и не слишком тщательно. Новое исследование показало, что упущено нечто важное – контейнеры с хорошо сохранившимся растительным материалом. По оценкам, там более 3000 образцов.

Внутри обнаружили такие специи, как мускатный орех, гвоздику, горчицу, укроп, шафран, имбирь, горошины перца и миндаль.

Некоторые пряности прибыли даже из Индонезии, что позволяет предположить, что король Ганс имел широкую торговую сеть. Также найдена сушеная ежевика, малина, виноград и лен. Обнаружили и белену, которую в прошлом использовали как лекарство.

Исследователи отмечают, что образцы растений сохранились в отличном состоянии из-за уникальных условий, в которых лежал корабль – в холодной и малосоленой части Балтийского моря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».