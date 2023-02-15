«Путину важно понимать, как поведет себя Лукашенко в момент обострения» 15.02.2023, 12:09

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Военная ситуация в Беларуси может резко измениться.

Для чего могла понадобиться очередная встреча союзников-соагрессоров? На эту и другие актуальные темы «Филин» побеседовал с политическим обозревателем Александром Фридманом.

— Пресс-секретарь Кремля не исключил, что 17 февраля состоится встреча Лукашенко и Путина. Вы отметили, что это своего рода дежавю. В 2022-м их последняя предвоенная встреча состоялась 18 февраля и предшествовала нападению России на Украину, в том числе и с территории Беларуси. Как вы считаете, чем может быть вызвана необходимость подобной встречи в сегодняшних обстоятельствах?

— Очевидно, что это может быть в определенном смысле маневр. Ведь мы пока не знаем наверняка, будет ли эта встреча, Песков сказал, что возможно она состоится. И вброшена эта информация была в день, когда в Рамштайне проходит очередная встреча.

Так что это вполне может оказаться элементом пропагандистской войны, и эта встреча вовсе не состоится или обернется чем-то формальным. Этого, конечно же, исключать нельзя.

Но определенный смысл в этой встрече есть. Ведь на следующей неделе в России запланированы несколько важных мероприятий. Это и выступление Путина перед Федеральным собранием, и годовщина войны.

При этом и украинские, и западные эксперты отмечают, что к этой годовщине россияне попытаются продвинуться дальше, например, захватить Бахмут. В любом случае ожидается обострение, оно уже начинается. И в такой ситуации Путину есть о чем поговорить с Лукашенко.

Поговорить на всякий случай, обсудить возможное развитие событий. Если говорить о наступлении с территории Беларуси, то пока что я не вижу экспертов, которые говорили бы о такой возможности сегодня.

Тут нет подготовленных сил в достаточном количестве, группировка войск маленькая. Да и граница со стороны Украины хорошо подготовлена. Так что такой сценарий сегодня выглядит фантастическим.

Но есть и другие возможности. Можно ведь наносить удары с белорусской территории, более плотно ее использовать. В таком случае с большой долей вероятности можно ожидать ответных ударов со стороны Украины.

И тут им было бы важно обсудить, как они будут действовать в подобных чрезвычайных ситуациях. Как себя поведет Лукашенко в момент обострения, на что Москва может рассчитывать? А может, ему даже отводится какая-то роль?

Перед такими серьезными событиями эта встреча имеет смысл. Тем более, что у Москвы больше нет таких преданных союзников. И когда ты готовишься к чему-то такому важному, тебе стоит поговорить с тем, кто является твоим единственным союзником.

— Предыдущее заседание коалиции Рамштайн прошло под знаком дискуссии о танках. Сегодняшняя встреча грозит оказаться благодаря медиа «самолетной». Тем временем, многие военные эксперты утверждают, что сегодня Украине нужны обыкновенные вооружения — артиллерия, боеприпасы, бронемашины. Недавно президент Польши предупредил, что без срочной помощи ВСУ боеприпасами Путин может победить. Не уходит ли эта тема в тень танков и истребителей?

— Если судить по последней дискуссии накануне очередного заседания, то она не была посвящена танкам, этот вопрос уже решен. Обсуждалась тема самолетов, по этому поводу была определенная поляризация мнений. Это если брать публикации в СМИ и слова политиков.

Если говорить об экспертных мнениях, то здесь речь действительно идет о боеприпасах, артиллерии, как о том, что сейчас украинцам нужно прежде всего.

Мне кажется, что тема самолетов шла определенным фоном. Ее с одной стороны обсуждали, с другой стороны — дали понять, что этот вопрос явно не решится сегодня. И все вместе это отводило внимание от главного — боеприпасов и всего необходимого прямо сейчас.

Тема танков звучала в сегодняшнем заявлении министра обороны США Ллойда Остина. Это было сделано для того, чтобы подтвердить существование танковой коалиции, так как эта тема была широко поднята в прессе.

Тема боеприпасов менее медийна, она более представлена в экспертной аналитике. Но Остин и на эту тему высказался. Конкретики пока нет, но, как мне кажется, союзники Украины этим воспросом занимаются очень плотно.

Думаю, там лучше знают о сегодняшних потребностях Украины, куда больше, чем многие эксперты. Тема танков на самом деле была второстепенной, как и самолетов. Ведь если представить, что сегодня будет одобрено решение поставть Киеву истребители, очевидно, что украицы не получат их ни завтра, ни послезавтра.

Это же касается и танков. А вот более простое, но необходимое вооружение, боеприпасы можно доставить куда быстрее. И это главное сегодня для союзников. Другое дело, что это не медийное событие.

Ведь в глазах обывателей танк или самолет куда понятней и интересней, чем снаряды или гаубицы. Одно дело, когда вам рассказывают, сколько танков передаст Киеву, например, Португалия или Польша.

Все остальное не привлекает такое внимание. Но очевидно, что это главное сегодня. И я думаю, что для Украины этот вопрос главным образом будет решен положительно.

— Польша закрыла один из крупнейших погранпереходов с Беларусью. Официальная причина — рост напряженности в отношениях с нашей страной, соображения безопасности. Хотя есть версия и о реакции на жесткий вердикт в деле Анджея Почобута. И вот теперь Франция спустя год после начала войны призвала своих граждан покинуть Беларусь. Связаны ли между собой эти события, и чем они могут быть вызваны?

— Думаю, дело здесь в том, что на Западе внимательно следят за событиями и понимают, что ситуация может заметно измениться, даже если белорусские войска не пересекут границу с Украиной. Ведь Беларусь может превратиться в арену военных действий в случае, если отсюда снова полетят российские ракеты. Это сценарий, который нельзя ислючать. И это понимают и в Польше, и во Франции. Там видят, что напряженность растет.

Вслед за этим погранпереходом могут быть закрыты и другие. А может, и Литва с Латвией подключится, есть возможность того, что граница вовсе закроется, что совсем не исключено.

И в такой ситуации, конечно же, европейские страны должны реагировать. Поэтому французы и выдали соответствующую рекомендацию.

Но здесь нужно понимать, что эти рекомендации достаточно условны. Ну какое количество граждан находится на территории Беларуси? Речь ведь не идет о каких-то серьезных числах. А мы ведь можем проследить и за другими странами, чьих граждан в Беларуси куда больше, чем французов.

Например, Израиль. В Беларуси постоянно живут граждане этой страны. И их, возможно, даже несколько тысяч. И при этом израильские власти не делают никаких похожих заявлений.

Если еще говорить о причинах, я бы обратил внимание на один момент. Возможно, это не главная причина, скорее косвенная. На днях в французской газете Le Figaro вышло большое интервью президента Польши Анджея Дуды, которое вы процитировали вначале.

И те его слова, что без срочной помощи Киеву может быть поздно, главным образом были адресованы французским и немецким читателям. Можно допустить, что в французском МИДе обратили внимание на слова Дуды и сделали определенные выводы и запустили эти процессы.

Другие страны также актуализируют свои предупреждения. У тех же немцев еще с начала войны существует предостережение о нежелательности посещения Беларуси. Сейчас они его слегка модифицировали, так как ситуация действительно изменилась, и в случае чего выбраться из Беларуси будет сложнее.

С другой стороны, это условность, так как в случае превращения белорусской территории в военную арену Лукашенко в первую очередь закроет границы. И тогда и белорусы, и иностранцы не успеют уехать из Беларуси.

Возможно, есть и другие специфические факторы, сложно сказать. В французской прессе опубликована официальная информация, которая не дает никаких дополнительных объяснений. Мне не попадались какие-либо инсайды.

Я думаю, если бы они были, если в Париже знали, что нечто готовится, мы бы увидели цепную реакцию — французскому примеру последовали бы другие страны. Но мы видим, что даже восточноевропейские страны, которые гораздо ближе к Беларуси, на это не реагируют.

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