В центре Гродно выкупили уникальный жилой дом в аварийном состоянии 15.02.2023, 12:11

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Во сколько он обошелся покупателю?

Определился тот, кто восстановит уникальный деревянный дом на улице Осипенко, 3 в Гродно. Постройка относится к так называемой Учительской колонии — комплексу зданий, где в 30-е годы прошлого века жили преподаватели. Сейчас здание находится в аварийном состоянии, но новый владелец обязан будет отстроить дом в изначальном виде, пишет «Вечерний Гродно».

Учительская колония — где это?

Учительская колония — это девять старинных зданий в районе современных улиц Чкалова и Осипенко, возведенных в 30-е годы прошлого столетия в редком архитектурном стиле «деревянный конструктивизм». На карте Гродно эти улицы находятся между кожзаводом и бывшей вспомогательной школой №4 на Лермонтова.

Что касается дома на Осипенко, 3, то это самая известная (в печальном смысле) постройка колонии. Здание находится прямо возле кирпичной стены кожзавода и сейчас пребывает в аварийном состоянии. Окна без стекол, вырванные оконные рамы, забитые входные двери, отсутствующая крыша. Говорят, последних жильцов отсюда отселили в 2015 году, и с тех пор здание разваливается.

Однако недавно стало известно, что постройке дают второй шанс. Здание вместе с участком в 11 соток решено было выставить на аукцион, чтобы определить инвестора, который бы восстановил почти утраченную постройку.

При этом не просто восстановил бы, но и сделала это максимально приближенно к начальному варианту. В документации к аукциону были четко прописаны условия реконструкции:

— Необходимо применить решения, направленные на воссоздание конструктивных и стилистических особенностей здания с учётом имеющихся данных. Фасады выполнить в стиле деревянной архитектуры, характерной для существовавшей исторической застройки «Новый свет» и «Учительская колония», с применением традиционных деревянных отделочных материалов, исключив диссонирующие элементы.

Кроме того, будущий инвестор обязан будет учесть архитектурные особенности элементов фасадов, такие как членение и модуль оконных и дверных проёмов (ставки, наличники, обрамление оконных проёмов), декоративные и иные подобные элементы. Начальная стоимость земли с домом составляла 8512 рублей. Торги были назначены на вторник, 14 февраля.

Кто и за сколько купил этот дом?

Желание приобрести дом на Осипенко, 3 изъявило два участника, однако напряженных торгов не вышло — ведущий окончил торги на отметке в 9400 рублей. Со слов победительницы, на аукционе она представляла интересы фирмы, которая входит в крупную гродненскую мебельную группу компаний.

Журналисты поинтересовались, под какие цели приобретался дом и как его планируют восстанавливать, однако девушка призналась, что не уполномочена отвечать на подобные вопросы.

Отметим, что дом на Осипенко, 3 само по себе не является ценностью, хотя находится на территории историко-культурной ценности «Исторический центр г. Гродно».

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