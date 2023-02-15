Разведка Британии указала на критическую слабость России
- 15.02.2023, 12:09
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Заявление Медведева не было случайным.
Страна-агрессор Россия испытывает нехватку ресурсов для ведения продолжительной войны против Украины. При этом военно-промышленное производство РФ не способно обеспечить оккупационную армию необходимым вооружением.
Это стало критической слабостью России, на что публично начало указывать руководство государства-террориста. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.
В британской разведке подчеркнули, что во время посещения Омского завода транспортного машиностроения заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал к увеличению производства танков в России.
Примечательно, что заявление одиозного политика последовало после ряда публичных заявлений диктатора Владимира Путина, призывающего оборонную промышленность РФ лучше поддерживать войну против Украины.
В частности, пропагандистское телевидение показало, как диктатор раскритиковал вице-премьера, отвечающего за оборонную промышленность, Дениса Мантурова. Путин пожаловался, что чиновники «валяют дурака» вместо того, чтобы заключать контракты на строительство самолетов.
В разведке Великобритании объяснили, что руководство страны-агрессора осознает, что военно-промышленное производство государства становится критической слабостью, усугубляемой стратегическим и оперативным просчетом вторжения в Украину.
«Производство почти наверняка не соответствует требованиям Минобороны России по обеспечению ресурсами украинской кампании и восстановлению ее долгосрочных потребностей в обороне», – отметили в британской разведке.
Напомним, страна-агрессор Россия продолжает принимать меры по постепенной подготовке своего оборонно-промышленного комплекса (ОПК) к затяжной войне против Украины. При этом она избегает более широкой экономической мобилизации.
Ранее сообщалось, что за год войны в Украине страна-агрессор понесла большие потери, причем больше всего пострадали Воздушно-десантные войска РФ. Военное командование практически лишилось элиты своей армии – все операции этого подразделения на фронте провалились.