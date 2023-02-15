Резников о визите Сийярто в Беларусь: Малышня вокруг Кремля хочет найти выгоду3
- 15.02.2023, 12:31
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Антикремлевский альянс растет.
Визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Минск показывает, что некоторые политики живут в параллельной вселенной. Они пытаются извлечь какую-то выгоду из РФ в то время, когда «антикремлевский альянс» растет.
Об этом заявил министра обороны Алексей Резников в интервью «Укринформу».
На вопрос журналиста, какого рода мира для Украины искал венгерский министр в Минске, он ответил: «Для меня это тоже интересный вопрос».
«Такое впечатление, что когда растет антикремлевский альянс - а сегодня 54 страны были представлены за тем столом (Рамштайна - ред.), - в то же время какая-то малышня вокруг Кремля пытается найти себе какую-то выгоду. К сожалению, но у них какой-то параллельный мир», - сказал Резников.
Как сообщал сайт, 13 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Минск. Перед этим он заявил, что едет в белорусскую столицу, чтобы якобы «говорить о мире» в Украине и сразу отметил, что «готов к критике» такого визита.Резников о визите Сийярто в Беларусь: Малышня вокруг Кремля хочет найти выгоду
Антикремлевский альянс растет.