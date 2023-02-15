У Путина дела совсем плохи 4 15.02.2023, 12:34

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В случае необходимости военные корабли РФ будут уничтожены в течение часа.

Кремль наращивает эскалацию. Впервые с окончания холодной войны в море вышли российские корабли с ядерным вооружением на борту, что подтвердила разведка Норвегии. В этой истории есть позитивный момент.

Об этом в своем блоге в Telegram написал журналист, главный редактор Newsader Александр Кушнарь.

Он назвал «хорошей новостью» очередное бряцание Кремля ядерными боеголовками.

«Это означает, что у РФ совсем дела плохи, и в Кремле это прекрасно понимают», - написал журналист.

При этом, с его слов, до Кремля все еще не доходит, что Запад перестал бояться ядерного блефа.

Доказательство тому - планы Вашингтона объявить о новом пакете военной помощи Украине на космическую сумму в $10 млрд. Кушнарь обратил внимание на прекрасную осведомленность НАТО о каждом движении российской армии, в том числе флотов.

«В случае необходимости все они (военные корабли РФ - ред.) будут уничтожены в течение часа. У Америки, в отличие от россиян, не только субмарины тише, но и пушки для уничтожения субмарин толще. У РФ вообще нет симметричной возможности достать западные подводные лодки», - констатировал журналист.

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