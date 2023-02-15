В Беларуси запретили капсулы для стирки популярного французского бренда

В Беларуси запретили капсулы для стирки популярного французского бренда5
- 15.02.2023, 12:36
- 4,770
Госстандарт признал их опасными для определенного вида машин.
Реестр опасной продукции в Беларуси пополнился капсулами для стирки цветного белья Ariel с ароматом масла ши от всемирно известного производителя Procter & Gamble Amiens S.A.S (Франция).
Специалисты Госстандарта, протестировав указанную продукцию, пришли к выводу, что капсулы могут быть небезопасны для стиральных машин с фронтальной загрузкой.
«По результатам проверки установлено, что изготовитель данного моющего средства в маркировке умышленно указал назначение продукции «для использования в стиральных машинах любого типа», но при этом оно не может применяться для стиральных машин с фронтальной загрузкой (показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил (219±5) мм). Превышение показателя «пенообразующая способность» вводит в заблуждение потребителя продукции относительно ее назначения, качества и безопасности и не исключает риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой», – говорится в заключении Госстандарта.
С 16 февраля в Беларуси введен официальный запрет на ввоз и обращение указанной продукции.