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СБУ разоблачила схемы российских олигархов, пытавшихся избежать национализации в Украине

  • 15.02.2023, 12:42
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СБУ разоблачила схемы российских олигархов, пытавшихся избежать национализации в Украине

Россиянам не дали вывезти имущество из страны.

Российские олигархи Сергей Чемезов и Михаил Шелков пытались избежать национализации активов в Украине. Правоохранители не дали россиянам вывезти имущество.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Олигархи хотели «скрыть» имущество, находившееся на балансе их бывших предприятий. Речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате и агрохолдинге «Инвест Агро», которые Высший антикоррупционный суд передал в собственность Украины.

СБУ установила, что олигархи хотели «скрыть»:

более 100 единиц автомобильной и специализированной техники;

6 вагонов с агропродукцией;

более 5,5 тысячи контейнеров с ильменитовой рудой, которая необходима для изготовления титана;

почти 1,2 тысячи тонн минудобрений и других сельхозтоваров.

Стоимость продукции составляет около 150 млн гривен. В своих схемах олигархи использовали подконтрольные фирмы. Чемезов и Шелков планировали переправить за границу значительную часть национализированного имущества.

Следственные действия продолжаются. СБУ устанавливает лиц, причастных к схеме.

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