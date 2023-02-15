Лукашисты устроили «хапун» в Светлогорске

Лукашисты устроили «хапун» в Светлогорске2
- 15.02.2023, 12:47
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Правозащитники сообщают о массовых задержаниях и обысках.
Белорусские правозащитники сообщают о массовых задержаниях в Светлогорске.
Известно о четырех мужчинах и трех женщинах, попавших под «хапун».
Один из задержанных — Анатолий Змитрович, до недавнего времени активный участник предпринимательского движения. Он также известен как экоактивист в период строительства и пуска завода по производству беленой целлюлозы в Светлогорске. В последнее время работает на одном из предприятий автосервиса.
Еще одна задержанная — Татьяна Журавская, председатель республиканского общественного объединения «Люди Плюс», которое работает с людьми с ВИЧ.
Остальные задержанные работают на различных предприятиях города. Их отправили в СИЗО Светлогорского РОВД, сотрудники гомельских областных структур милиции провели у них обыски.
Предполагается, что суд Светлогорского района рассмотрит административные дела в отношении задержанных 15 февраля.
Как писал сайт Charter97.org, в начале февраля массовые задержания прошли в Фаниполе.