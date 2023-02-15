В картофеле обнаружили уникальные полезные вещества 2 15.02.2023, 12:50

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Они обладают противоопухолевым потенциалом.

Польские ученые выявили в картофеле и томатах уникальные противораковые вещества.

Картофель, баклажаны, томаты и другие пасленовые могут препятствовать размножению раковых клеток благодаря содержанию в них гликоалкалоидов. К таким выводам пришли польские ученые в ходе исследования.

Как пишет Frontiers, исследователи во главе с Магдаленой Винкель из Университета имени Адама Мицкевича изучили молекулярные процессы и выяснили, что противоопухолевым потенциалом обладают пять гликоалкалоидов – соланин, чаконин, соласонин, соламаргин и томатин. Наиболее эффективным из них оказался соланин, который содержится в плодах, ботве и кожуре картофеля. По словам ученых, он блокирует размножение лейкозных клеток, останавливает превращение в организме некоторых химических веществ в канцерогены и подавляет метастазирование уже существующих опухолей.

Известно, что соланин используется для производства стероидных препаратов, однако для борьбы с раком ранее не применялся. При этом исследователи отметили, что до появления лекарства от рака, сделанного из картофеля и помидоров, еще далеко.

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