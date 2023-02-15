«Шутил: как бы найти работу, где за день получают столько же, сколько другие за жизнь» 15.02.2023, 13:07

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Белорусы рассказали об опыте общения с мошенниками.

«Я часто слышала о мошенниках и знала, что разговор с ними должен быть коротким», — говорит Любовь Николаевна (имена всех героев в этом тексте изменены по их просьбе). Женщина была уверена, что она уж точно не станет жертвой. А потом пенсионерке позвонил «капитан» и сообщил: на ее имя кто-то пытается оформить кредит. Недолгая беседа, «страхование» банковской карточки — и на счету не осталось ни гроша. Второй наш герой, Юрий Павлович, тоже был осведомлен об уловках аферистов. Но попался на их удочку, когда его сын якобы «попал в ДТП»...

Onlíner рассказывает о том, как защитить своих близких в век процветающих шарлатанов.

Звонок лже-правоохранителя, сообщившего о том, что близкий человек оказался в беде, скорее всего, станет роковым: можно остаться без копейки. А «банковский работник», предупредивший «клиента» о махинациях со счетом, сам же их и проводит. О схемах телефонных мошенников, не стесняющихся забрать у пенсионеров последнее, трубят на каждом углу. Тем не менее бабушки и дедушки (да что там, иногда и молодые люди) попадаются на уловки аферистов снова и снова.

«Накануне соседка напомнила мне о мошенниках»

Это случилось прошлой осенью. В выходные в гости к Любови Николаевне приехал сын. Погода была так себе. Мужчина заболел, но воскресным вечером все равно засобирался домой в другой город: в понедельник на работу. Белоруска тоже вышла на смену в магазин, в котором трудится на пенсии. Покупателей в тот день было немало, кто-то ей названивал, но времени поднять трубку не было. Однако незнакомец был настойчив, и в конце концов Любовь Николаевна ответила. Звонил «вежливый и разумный», как она говорит, парень. Представился капитаном милиции.

— Первое, что очень смутило, он назвал мое имя и отчество, год рождения и номер паспорта — я не смогла быстро проверить, все ли цифры верны. Человек дал понять, что якобы меня знает. Я сразу подумала, что сыну где-то на улице стало плохо, его подобрала милиция, вот и звонят. Поэтому продолжила беседу, — возвращается к событиям тех дней белоруска.

Мужской голос сообщил о беде, но не с сыном, а с банковским счетом Любови Николаевны. Мол, некий молодой человек (собеседник даже назвал незнакомую женщине фамилию) пришел в минский банк и попытался оформить на нее кредит. Когда же почувствовал, что запахло жареным, сбежал. Впрочем, уголовное дело, заверил «капитан милиции», на него все же заведут. А чтобы у мошенников не было доступа к ее деньгам, карточку нужно застраховать.

— Милиционер передал трубку агенту, и тот убедил, что так уж точно никто не сможет украсть мои сбережения. Мне в тот момент как будто голову затуманили. Говорю, раз нужно, значит, давайте страховать. Для этого мне предложили сперва сменить пин-код. Я ответила: «Извините, пожалуйста, но пароль я менять не буду», — продолжает героиня материала. — «Хорошо, тогда мы пойдем другим путем», — отозвались на том конце. Злоумышленники сказали название банка, который «страхует карты».

Любовь Николаевна удивилась, что такой вообще существует. Тем не менее, включив в телефоне громкую связь, начала четко следовать указаниям собеседников, диктуя, как будто под гипнозом, все, что они запрашивали...

— В конце концов я сообразила, что со мной связались мошенники. Но почему я нажала последнюю клавишу, после которой началась переадресация моих денег на чужой счет, я не знаю. Никого не виню, должна была хоть немного раньше понять, с кем имею дело, и отключить телефон. А так сама же все и отдала. Они очень быстро все провернули, я и опомниться не успела, — продолжает пострадавшая.

Когда поняла, что что-то не так, сразу же побежала в ближайший банк — всего минут пять от магазина. Но заблокировать карту пенсионерка не успела: буквально за секунду до ее обращения аферисты перевели ее средства себе на счет. Только что у нее было 595 рублей, а через мгновение осталась ни с чем.

— Я написала заявление в милицию, раза три вызывали в Следственный комитет. И на этом все. Как мне сказали, я не первая, кто попался на уловку, и деньги не верну, даже если мошенников поймают. Мол, они все перевели на заграничные счета, — говорит собеседница.

Любовь Николаевна давно знала о схемах мошенников и поражалась тому, как другие ведутся на их махинации. Более того, накануне произошедшего к ней заходила соседка, говорили о похожих случаях... Вероятно, в тот момент, когда состоялся роковой разговор, она мысленно была рядом с больным сыном, так что быстро отреагировать на информацию от лже-правоохранителя не смогла.

О чем нужно знать

• Настоящие банковские работники (в случае Любови Николаевны — страховые агенты) не станут тревожить клиентов. Если телефонный собеседник представляется как сотрудник финансовой организации, правильнее всего будет нажать на «отбой». А затем найти номер телефона, указанный на сайте, и перезвонить туда.

• Реквизиты карты, логины и пароли к личному кабинету передавать кому-либо строго запрещено. Как и загружать на смартфон приложения, которые вам кто-то настоятельно предлагает скачать.

• Обратите внимание на название банка, в котором мошенник пытается провернуть операцию. Как правило, они не знакомы потенциальной жертве, а это верный признак, что звонят аферисты.

• Злоумышленники часто звонят со скрытого или незнакомого номера, который им и не принадлежит. Мало кто обращает внимание, что он начинается, например, на +370, а не +375, а если и замечает, не придает этому значения. Но порой номер напоминает официальный номер банка или полностью совпадает с ним. Свериться можно, посмотрев на обратную сторону пластиковой карточки.

• Мошенники могут сбить с толку тем, что знают полные имена своих жертв, номера паспортов (иногда неверные — все равно никто быстро не проверит) и даже последние операции по счету. Получить эту информацию можно разными способами. Расскажите об этом родителям и настоятельно попросите просто положить трубку, если возникнет малейшее подозрение!

«Шутил: как бы найти работу, где за день получают столько же, сколько другие за жизнь»

Егор часто общается по работе с пенсионерами. Говорит, очень многие из них, если не все, наслышаны о коварстве телефонных мошенников. Бабушки и дедушки не впустят в дом чужаков, даже если те готовы показать документы. И на попытки выудить деньги во время звонка реагировать не должны... Но вот если на том конце провода кто-то вдруг заявит, что у вашего ребенка трагедия — тут любой может потерять бдительность.

Юрий Павлович, которому в этом году исполнится 73, не остался равнодушным, когда ему сообщили: «Ваш сын стал виновником ДТП». Приводим его историю со слов Егора, который часто общается с мужчиной.

— Если раньше он вел более-менее активный образ жизни, после произошедшего почти перестал без нужды выходить из дома и отвечать на звонки. Боится снова нарваться на аферистов. Он до сих пор анализирует ситуацию, случившуюся около года назад. И все недоумевает, как легко захватил наживку, о которой много раз слышал в трамваях и от знакомых, — начинает Егор.

Жена Юрия Павловича умерла несколько лет назад, а сын с невесткой и детьми давно живет в России. Мужчина много работает, так что визиты в родную страну — редкое явление. Несколько минут, чтобы поговорить по телефону с отцом, ему тоже непросто выделить — хорошо, если наберет раз в пару недель. Зато время на беседу нашлось у его «двойника», которому срочно понадобились деньги.

Тот день пенсионер посвятил уборке квартиры. Кто-то позвонил на домашний. Мужской голос на том конце провода невнятно пробормотал просьбу о помощи. Юрий Павлович, уверенный, что это чья-то злая шутка, повесил трубку. Телефон зазвонил вновь. В этот раз пожилой мужчина решил прислушаться и пришел в ужас, разобрав в потоке слов, что звонит его сын. Человек с голосом сына (вернее сказать, похожим на него), всхлипывая и запинаясь, кричал, что спровоцировал дорожную аварию и сбил человека. Не насмерть, но травмы серьезные.

— Он и со второго раза не сразу поверил, что звонивший попал по адресу. Голос собеседника не сказать чтобы был сильно похож на голос сына. Человек на том конце провода сказал, что телефон сломался во время ДТП. Юрий Павлович попытался выяснить, в каком городе сейчас находится его ребенок — если бы это был мошенник, то наверняка ошибся бы. Однако молодой человек игнорировал вопросы, продолжая кричать. Не обратил внимания пенсионер и на то, что ему звонят на стационарный телефон. Хотя настоящий сын обычно звонит ему по видеосвязи.

Спустя несколько минут мужчина сдался... К обработке жертвы присоединился «кто-то то ли из милиции, то ли из полиции». Дедушку заверили: любой вопрос можно решить, но понадобится крупная сумма на лечение пострадавшего. В какой-то момент незнакомец предложил белорусу созвониться по сотовому. Юрий Павлович согласился и, не кладя трубку домашнего телефона, теперь уже начал обсуждать детали операции по спасению сына по мобильнику. Пожилой человек назвал домашний адрес и стал ждать гонца, который должен был доставить деньги по месту назначения. Пока курьер не позвонил в дверь, злоумышленники дистанционно запугивали беднягу подробностями произошедшего.

— Юрий Павлович хранил дома что-то около $2 тысяч. Всю сумму он и отдал. Этого им было мало для решения вопроса, пообещали вернуться, когда у старика появятся деньги. Просили даже оформить кредит, — делится подробностями Егор.

Все это кажется невероятным, но именно так пенсионер и расстался с деньгами. И не он один...

А через какое-то время, будто почувствовав неладное, позвонил сын — живой и здоровый. Он, конечно, ничего не знал о своем «двойнике». И про аварию не слышал. Пенсионер понял, что его надули. Сразу же обратился в милицию.

— Он не стал убиваться по деньгам, считая их платой за свою легкомысленность. Удивлялся только, как легко он поверил в ложь незнакомых людей. И задавался вопросом, сколько еще стариков пострадало от этих же мошенников. Даже шутил: где бы найти такую работу, на которой люди очень быстро получают столько, сколько некоторые копят всю жизнь, — заключает рассказчик.

О чем нужно знать

• Если незнакомец на том конце провода стационарного телефона говорит о деньгах и предлагает созвониться по мобильнику — это однозначно мошенник.

• Верный козырь злоумышленников — игра на чувствах. Преступники наверняка попытаются очень обрадовать или, как в этом случае, наоборот, ошарашить жертв. Сказка о том, что близкий человек попал в аварию или еще какую-нибудь беду, не нова. Но пенсионеру, испытавшему горе, сложно не поддаться эмоциям.

• Самое верное в таком случае — позвонить «виновнику ДТП» или близким, если он не берет трубку. И убедиться, что все хорошо.

• Еще один сигнал о возможной потере денег — позвонивший предлагает сделать все «здесь и сейчас». Он настаивает, что каждое действие нужно выполнить как можно быстрее. Все для того, чтобы у жертвы не было времени как следует обдумать произошедшее. Мошенник может пугать серьезными последствиями и уголовным сроком, но по телефону такие вопросы не решаются.

• Заранее договоритесь о специальном кодовом слове с близкими родственниками, чтобы в будущем при возникновении подобных ситуаций вы понимали, кто с вами разговаривает.

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