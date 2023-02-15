Видеофакт: Российские военные убегают от границы с Украиной, в спешке бросив сослуживцев 2 15.02.2023, 13:26

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Оккупанты на ходу выпадают из машины.

Солдаты оккупационной армии Российской Федерации так быстро бежали от границы Харьковской области Украины, что бросили своих сослуживцев, которые случайно выпали из автомобиля.

Харьковская отдельная бригада теробороны ВСУ обнародовала видео данного «чрезвычайного» происшествия, вспомнив российский лозунг «своих не бросаем». Российские военные преступники приехали забрать свой «скарб», но по ним принялась работать украинская артиллерия. Оккупанты тут же пустились наутек, при этом бросив тех, кто выпал из машины.

«Своих не бросаем» – так часто говорят россияне. Аэроразведчики Харьковской отдельной бригады ТрО ВСУ совместно с артиллеристами засняли на видео прекрасное доказательство противоположного», - пишут они.

Волонтеры GeoConfirmed геолоцировали место съемки: интересно, что инцидент с бегством россиян произошел на территории самой Российской Федерации (близ хутора Валковский Белгородской области, который располагается неподалеку от границы с Украиной, Харьковская область).

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